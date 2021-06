Pochi ingredienti e una ricetta veloce per un piatto che dà più che una soddisfazione. Si tratta delle polpette di melanzana alla siciliana. Un piatto considerato povero, ma oggi scelto e preparato da molti chef anche in chiave rivisitata. In questo articolo vediamo la ricetta tradizionale di queste polpette croccanti fuori e dal cuore morbido e caldo.

Questa è la vera ricetta delle prelibate polpette di melanzana alla siciliana per un piatto vegetariano economico leggero e pronto in 10 minuti. Vediamo insieme come procedere e quali errori non fare.

Ingredienti e impasto

Le polpettine di melanzana fritte sono ideali per un aperitivo, come antipasto e come contorno per un secondo di carne e pesce. Il loro profumo inebria e invita a mangiarne una dopo l’altra.

Gli ingredienti necessari si contano sulle dita di una mano e sono:

2 melanzane (tipo rossa tonda o siciliana);

1 spicchio d’aglio;

1 uovo medio;

pangrattato q.b;

menta fresca o prezzemolo;

pecorino siciliano o altro formaggio stagionato da grattugiare.

La cottura della melanzana è la fase più importante. Si usa la tecnica che vede l’uso del forno. La melanzana viene divisa a metà, si incide la superfice con qualche taglio, si unge poco di olio d’oliva e si cuoce al forno. Questo dovrà avere una temperatura alta (circa 180°C).

Quando la polpa della melanzana è morbida siamo pronti per sfornarla.

L’errore che si può fare nella preparazione è fare un impasto troppo molle. L’acqua contenuta nella melanzana varia in base alla tipologia scelta. Per questo anche la quantità degli altri ingredienti varierà. La raccomandazione è di non aggiungere mai il sale prima della cottura. Così non si rischia che la melanzana butti altro liquido.

Una volta che la melanzana è cotta, con un cucchiaio scaviamola rimuovendo la polpa. Con un colino ampio, lasciamo scolare tutta l’acqua in eccesso. In una ciotola aggiungiamo la polpa di melanzana, l’uovo, il pecorino, la menta tritata. Il pangrattato deve aiutare a rendere l’impasto consistente. Quindi forniamo delle palline grandi quanto una noce e impaniamole leggermente.

In un pentolino capiente, scaldiamo abbondante olio di semi e friggiamo poco a poco le polpettine. Sono cotte a puntino quando risultano ben rosolate.