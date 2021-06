Di piatti estivi Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo consigliati tanti. Tuttavia, questo che stiamo per raccontare li batte tutti sia per il sapore sia per l’equilibrio degli aromi.

Anche in estate, e anche per un’insalata, dobbiamo ricordarci che l’equilibrio è importante in cucina. Altrimenti, rischiamo di preparare dei piatti grossolani, ed è l’ultima cosa che vogliamo fare.

In un articolo passato abbiamo dato questo importante consiglio che andrebbe anche seguito per preparare l’insalata di oggi. Infatti, bastano tre ingredienti per la freschissima insalata dell’estate che sazia senza ingrassare

Una vera e propria magia gastronomica

Sveliamo il segreto: questi ingredienti sono tutti italianissimi e facilissimi da reperire. Parliamo di gamberetti, lattuga e burrata.

Infatti, forse in pochi sanno che unire i gamberetti alla burrata e nasconderli sotto la lattuga crea una magia gastronomica totale. Vediamo insieme, quindi, come assemblare al meglio questa meravigliosa delizia.

Di solito, i piatti estivi sono sempre molto veloci e semplici da preparare. Il caldo e il tempo non ci aiutano affatto, e le insalate sembrano proprio il piatto che tutti vorrebbero prepararsi.

Bastano tre ingredienti per la freschissima insalata dell’estate che sazia senza ingrassare

Il trucco dello chef è quello di condire separatamente gli ingredienti e poi unirli solo alla fine.

Partiamo dall’insalata: prendiamo una boule e la laviamo. La inseriamo e poi facciamo cadere un filo d’olio e del sale.

Stessa preparazione per la burrata, mentre per i gamberetti li laviamo solo.

Infine, cerchiamo di prendere delle foglie di lattuga e assemblare il tutto nella seguente maniera. Se condiamo anche i gamberetti, rischiamo di avere un’insalata troppo carica di sapori. Noi amiamo la delicatezza, quindi evitiamo. I gamberetti al naturale sono già una delizia di per sé.

Sotto la lattuga, nel mezzo la burrata e in cima i gamberetti. E l’insalata è pronta, buon appetito!