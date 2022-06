Non serve il correttore verde per nascondere e coprire i brufoli con il trucco ma una semplice accortezza è invece importantissima

I brufoli sono davvero degli ospiti indesiderati sul nostro volto. Alcune volte sembra compaiano apposta per farci dispetto, quando abbiamo un appuntamento importante.

In realtà, le cause della loro formazione possono essere varie e diverse. Si possono avere pochi o parecchi brufoli su guance, fronte e mento. In ogni caso, la presenza di queste impurità non ci fa sentire a nostro agio, per cui, quando dobbiamo prepararci per uscire, tendiamo ad usare strumenti di make up per camuffarli.

L’uso del make up per coprire le imperfezioni

Solitamente, quando ad esempio vediamo un brufolo sulla guancia, cerchiamo di coprirlo con il make up. In genere, mettiamo del correttore sopra al foruncolo e proseguiamo a truccarci come di consueto, usando fondotinta, cipria o fard.

Queste operazioni, in realtà, non sono corrette. La presenza dei brufoli si nota lo stesso e, inoltre, sotto un ammasso di trucco la situazione potrebbe peggiorare.

E’ sbagliato inoltre pensare che il prodotto giusto per risolvere la situazione sia quello dal colore inusuale, che compare nella nostra trousse. Infatti, non serve il correttore verde per nascondere i brufoli. Questo strumento, solitamente, si usa per camuffare i rossori estesi sul viso, come quelli dati dalla rosacea.

In realtà, è una semplice accortezza prima del make up ad essere importante nel caso di foruncoli sul viso.

Prima di pensare a come truccarsi per far sparire i brufoli, è importante focalizzarsi sulla cura e sull’idratazione della cute. E questo soprattutto in caso di pelle grassa.

A maggior ragione, questa tipologia di pelle, che tende alla maggiore produzione di sebo, va curata con attenzione. Per cui ecco la semplice quanto fondamentale accortezza da non dimenticare prima di pensare al make up anti brufoli. Quella di scegliere una buona crema idratante, leggera e nutriente da stendere sul viso, al fine di creare una base protettiva per la pelle, prima dell’uso dei cosmetici.

L’azione del prodotto aiuterà la pelle e la riduzione delle impurità.

Successivamente si potrà procedere all’applicazione del corretto make up, anti brufoli. Questo verte sull’uso di un primer opacizzante, per minimizzare gli inestetismi, che sarà seguito da correttore, fondotinta e da un velo di cipria, per fissare prontamente il make up. In questo modo, il trucco potrà durare anche tutto il giorno.

