Anche se le alte temperature estive possono compromettere la buona tenuta del nostro make up, non intendiamo rinunciarvi. Questo perché ci fa sentire più belle e curate. Certamente, però, oltre a non rinunciare a truccarci vorremmo anche conoscere le tendenze previste per l’estate. E, soprattutto, quali siano quelle più adatte al colore della nostra iride.

Il problema non si pone perché è perfetto il trucco occhi estate 2022. E illumina lo sguardo di chi ha occhi azzurri, verdi e marroni. E non è finita perché, in più, ha un altro pregio. Ossia utilizza prodotti o strategie che evitano colate o scioglimento di cosmetici sul nostro viso.

Il make up estivo

Il make up dell’estate del 2022 punta nel complesso a uno stile particolarmente originale e con effetto luminoso. Il viso risplende in tutto, per tutto e in ogni sua parte, dall’ovale, agli occhi, agli zigomi, alla bocca. Inoltre è abbronzato grazie a terre e fard.

Le labbra sono colorate ma al contempo idratate mentre gli occhi brillano grazie all’utilizzo sapiente di alcuni cosmetici mirati. Scopriamo come avviene questo nello specifico, grazie alle tendenze del trucco occhi previsto per l’estate del 2022.

Perfetto il trucco occhi estate 2022 che illumina lo sguardo di occhi chiari e scuri senza sciogliersi o colare

Quest’estate i principali protagonisti del trucco occhi estivo saranno eyeliner e mascara waterproof. Rigorosamente neri, questi cosmetici non si scioglieranno per l’azione del sudore o dell’acqua. Il tratto dell’eyeliner sarà, in particolare, spesso e sul ricordo anni ’60. Chi non lo ama particolarmente può utilizzare solo il mascara per aprire lo sguardo a ventaglio. E se il waterproof pare troppo complicato al momento di struccarsi, si può usare un altro stratagemma. Ossia una passata di cipria sulle ciglia, che impermeabilizza il mascara e lo fissa contro il caldo.

D’obbligo per tutte, però, sono gli ombretti, che esaltano gli occhi in base al colore dell’iride. Per l’estate 2022 la tendenza vuole in particolare sfumature donate da ombretti shimmer. Questi brillano e luccicano per merito di una speciale pigmentazione perlata che cattura la luce. Sono perfetti quindi per rendere lo sguardo scintillante.

Gli occhi azzurri e verdi possono risplendere grazie a ombretti shimmer oro o bronzo. Nuovo trend invece per gli occhi nocciola o marroni. Questi sono illuminati, addolciti e resi di classe dall’ombretto shimmer lilla.

