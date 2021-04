Le caramelle alla frutta sono una passione che accomuna grandi e piccini. In pochi, però, sanno che possiamo crearle anche in casa e che se scegliamo il frutto giusto possono diventare anche ottimi rimedi per la gola. E il frutto giusto è la melagrana. Oggi noi di Proiezioni di Borsa sveleremo un segreto. È possibile creare caramelle alla frutta sempre fresche e deliziose con questa incredibile ricetta che ci farà passare anche il mal di gola.

Gli ingredienti

Ma perché dobbiamo scegliere proprio la melagrana? La melagrana è un frutto ricco di vitamine e di antiossidanti, fondamentali per combattere infiammazioni e sintomi influenzali. Stimola la salivazione e ci da un benessere immediato per il bruciore di gola. In più possiamo utilizzarlo per combattere la stanchezza naturale grazie alla presenza di ferro, calcio e potassio.

Ora che abbiamo capito quanto fa bene possiamo iniziare con gli ingredienti per le caramelle:

a) un etto di zucchero di canna;

b) 100 ml di succo di melograno;

c) acqua;

d) uno stampo in alluminio.

Caramelle alla frutta sempre fresche e deliziose con questa incredibile ricetta che ci farà passare anche il mal di gola: il procedimento

Il procedimento per creare le nostre deliziose caramelle è semplicissimo. Mettiamo in un pentolino antiaderente lo zucchero di canna e il succo di melograno. Mischiamo e cuociamo a fuoco lento per circa venti minuti.

Non giriamo troppo il preparato durante la cottura. Rischiamo di rovinarlo. Quando tutta l’acqua è evaporata tiriamo fuori la base delle caramelle e prima che sia fredda dividiamola in parti uguali.

I nostri dolcetti sono pronti per essere gustati. Se siamo particolarmente fantasiosi possiamo realizzare anche dei lecca lecca o usare il preparato per ricoprire dolci e torte.

