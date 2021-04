Sono più di 30 i muscoli facciali e, a differenza degli altri, non coinvolgono le ossa durante un movimento. Semplicemente per sorridere se ne utilizzano 12, per dare un bacio quasi tutti. Le note espressioni facciali esprimono ogni stato d’animo, un sorriso, una smorfia, e purtroppo rivelano anche il tempo che passa.

Rughe d’espressione e di maturità prima o poi arrivano, alcune sono caratteristiche e danno al viso quell’aspetto singolare che distingue ogni persona.

Ma a volte fanno anche apparire un’età che non si ha e per questo si vorrebbero fare sparire con uno schiocco di dita.

La chirurgia plastica, sicuramente può risolvere immediatamente il problema, ma non sempre si ha quell’effetto naturale, e comunque si tratta sempre di un intervento chirurgico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La ginnastica facciale è un’ottima disciplina che può aiutare a dare vitalità e tonificare i muscoli del viso, perché li allena.

Serviranno pochi minuti al giorno per i 3 esercizi semplici da fare per eliminare le rughe e rendere il viso molto più giovane e tonico.

Rassodare i muscoli

Gli effetti non saranno immediati, ma si noteranno miglioramenti su palpebre e zigomi con i 3 esercizi semplici da fare per eliminare le rughe e rendere il viso molto più giovane e tonico.

Il primo esercizio da fare allo specchio è alzare le sopracciglia verso la fronte, utilizzando i polpastrelli degli indici. Mentre si alzano le sopracciglia bisogna rivolgere gli occhi verso il basso. Stesso procedimento si può fare ad occhi chiusi. Ripetere più volte per rinvigorire la fronte.

Il secondo prevede di mimare allo specchio una “o” e una “a”, facendo dei vocalizzi, servirà ad allenare gli zigomi ed a tonificare la forma.

Sorridere fa bene

Il terzo esercizio è semplicemente fare un grande sorriso, alzando il labbro superiore, per poi ritornare alla posizione iniziale lentamente. Si può anche forzare il sorriso con le dita per raggiungere una maggiore resistenza.

Prima di fare qualsiasi esercizio idratare sempre la pelle. Per mantenere un viso più giovane bisogna avere un’alimentazione corretta ed evitare di esporsi al sole nelle ore più calde.