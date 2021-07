Oggi avere una forma fisica perfetta sta diventando l’ossessione di tutti. Siamo bombardati da immagini di persone dal fisico straordinario sia in Tv che sui social. Quindi ci precipitiamo tutti in palestra a sudare per allenarci e stare al passo coi tempi.

Indubbiamente l’esercizio fisico è fondamentale per uno stile di vita sano e per una buona forma fisica. Ma anche per combattere patologie che possono interessare diverse persone, come ad esempio l’obesità. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa spiegherà quale attrezzo è utilissimo per ridurre incredibilmente il grasso accumulato soprattutto sulla zona addominale.

Il recente studio coreano

I ricercatori della Korean Society for Exercise Nutrition hanno pubblicato i loro risultati nel 2019. Lo studio si è concentrato sugli effetti dell’uso del tapis roulant su alcuni ratti.

Per poter effettuare lo studio alcuni di questi ratti hanno seguito una dieta ricca di grassi. Proprio per indurre l’obesità e studiare gli effetti degli esercizi. Dopodiché sono stati sottoposti a sessioni sempre più intense di tapis roulant per 8 settimane.

È proprio usando questo attrezzo che avremo l’addome piatto, lo confermano gli esperti

Il risultato è stato incredibile. Le sessioni di tapis roulant hanno migliorato non solo lo stress ossidativo indotto dall’obesità. Ma hanno portato ad una perdita di peso complessiva e una riduzione del grasso addominale.

Per questo motivo i ricercatori hanno concluso che gli esercizi sul tapis roulant sono da considerare nel trattamento e nella prevenzione dell’obesità. Ma anche delle patologie metaboliche scatenate da essa.

Quindi, è proprio usando questo attrezzo, che avremo l’addome piatto, lo confermano gli esperti. Aspettiamo che gli studi si applichino anche agli umani per avere ulteriori conferme.

Ma una sessione di tapis roulant al giorno è quello che dobbiamo fare per eliminare i rotolini di grasso! E non dimentichiamoci che con un tapis roulant in casa non avremo più scuse per non allenarci.

