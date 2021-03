Il tapis roulant è il re degli attrezzi cardio. Ma averlo in camera o in soggiorno può essere tanto comodo quanto ingombrante. Vediamo, allora, quale tapis roulant scegliere per avere il minimo ingombro in casa. Con un po’ di oculatezza possiamo scegliere il prodotto giusto per i nostri spazi e non rinunciare a fare attività.

Quale tapis roulant scegliere per avere il minimo ingombro in casa

C’è un antico adagio, formulato in più modi, che sostanzialmente dice: se non ti alleni è perché non vuoi allenarti. È vero, quasi nel 100% dei casi. Infatti l’allenamento è un’arte duttile, adattabile a qualsiasi esigenza.

Lo stesso vale per i tapis roulant: sul mercato ne esistono di ogni genere, con funzionalità e design studiati per soddisfare i desideri di chiunque.

In particolare, se il nostro problema è lo spazio, non dobbiamo preoccuparci. Esistono modelli progettati appositamente per essere ripiegati e riposti a lato dell’armadio o sotto il letto.

Il tapis roulant magnetico

È il caso, per esempio, del tapis roulant magnetico. La peculiarità di questo attrezzo è che non ha motore, ma funziona esclusivamente con l’incedere dei nostri passi.

L’assenza di motore implica una struttura molto snella, che ci farà risparmiare spazio (e denaro).

Inoltre, per alcuni il tapis roulant magnetico è il migliore, poiché riproduce più fedelmente il gesto della corsa naturale.

La versione compatta

Se invece preferiamo un più canonico tapis roulant a motore, possiamo indirizzarci verso il tapis roulant compatto.

Questo prodotto fa a meno della solita importante struttura di sostegno (su cui solitamente si trovano lo schermo e i tasti di funzione).

La struttura è sostituita da una molto più agile e sottile, una sorta di corrimano a cui poggiarci in caso di bisogno. Inutile dire che si tratta anche di un tapis roulant pieghevole, da riporre facilmente sotto il nostro letto.

