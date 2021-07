Ormai in tutte le diete si cerca di minimizzare l’uso dei carboidrati. Pasta, pane e pizza sono quasi banditi. Però è un sacrificio rinunciarci, fanno parte della nostra dieta da sempre ed oltretutto sono davvero buoni.

Se poi aggiungiamo il problema dell’ipertensione possiamo proprio dire addio ai carboidrati. Ma Noi dello Staff di ProiezionidiBorsa abbiamo la soluzione e proponiamo una efficace alternativa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quando parliamo di questo pane è normale pensare alla religione

Il pane di cui stiamo parlando è proprio il pane azzimo. Un pane semplicissimo usato nella religione ebraica durante il periodo Pasquale. Per questo motivo viene anche chiamato pane ebraico. Ma è anche alla base dell’ostia distribuita durante il rito della Comunione.

La sua particolarità è proprio che è fatto solo con due semplicissimi ingredienti, farina e acqua. La ricetta originale, infatti, non prevede né l’uso di sale né l’uso di lieviti.

Questo è il pane da mangiare se non vogliamo rinunciare ai carboidrati ma soffriamo di ipertensione

Proprio per la sua composizione è adatto a tutti. Questo fantastico alimento possono mangiarlo anche gli intolleranti o allergici al lievito. È di forma circolare ed è molto croccante, chiaramente ha un sapore neutro quindi possiamo abbinarlo a tutti i pasti.

Siccome non è presente sale al suo interno è molto consigliato per le persone ipertese. Sappiamo bene che ridurre l’apporto di sale previene ipertensione e malattie cardiovascolari.

Ma è anche senza grassi, quindi va benissimo anche per le persone che soffrono di colesterolo.

Questo pane ha innumerevoli proprietà. Possiamo anche mangiarne molto di tanto in tanto, non avendo lievito eviterà di appesantirci e di farci sentire gonfi.

Le controindicazioni per questo tipo di pane non sono rilevanti. Le persone che soffrono di diabete non dovrebbero abusarne, ma farne un uso regolare. Ma possiamo dire che è tra i migliori tipi di pane per i diabetici.

Quindi questo è il pane da mangiare se non vogliamo rinunciare ai carboidrati ma soffriamo di ipertensione. Questo pane semplicissimo ci regala tanti benefici ma è poco conosciuto ed apprezzato.

Approfondimento

Pochissimi sanno che questo sfizioso snack per aperitivi previene la glicemia alta e l’ipertensione