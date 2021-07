Ad oggi siamo tutti abituati ad avere a portata di mano moltissimi prodotti diversi, ognuno specifico per una parte di casa o per un elettrodomestico in particolare. Se da una parte questa ampissima possibilità di scelta è comoda e vantaggiosa, dall’altra potrebbe farci perdere di vista alcune cose. Come, ad esempio, la capacità di sapersi adattare e quindi di utilizzare, soprattutto in casa, ingredienti e scarti della cucina, che si rivelavano super efficaci contro la sporcizia.

Non solo alimenti

Effettivamente, sono centinaia gli esempi che potremmo fare di alimenti che, oltre la loro funzione come ingredienti per ricette, dimostrano talenti indiscussi nelle faccende domestiche. Le bucce degli agrumi ne sono un esempio, ma anche tanti altri ne potremmo citare. Oggi vogliamo svelare una bevanda che, sebbene sia conosciutissima e amata, in molti non ne conoscono ancora le proprietà disinfettanti e pulenti. Andiamo a vedere di quale si tratta.

Sembra incredibile ma per infissi splendidi e immacolati basta usare questa inaspettata bevanda

Alcune bevande, grazie a delle componenti alcoliche o corrosive che presentano all’interno della loro struttura, si prestano benissimo per la pulizia di alcuni ambienti. Specialmente se interessati dal nemico numero uno della pulizia, ovvero il calcare. Oggi ne sveliamo una che stupirà molti. Infatti, sembra incredibile, ma per infissi splendidi e immacolati basta usare questa inaspettata bevanda. Stiamo parlando della vodka.

Per molti suonerà assurdo ma l’alcolico russo per eccellenza si dimostra efficace nella pulizia di molte superfici, tra queste troviamo la maggior parte degli infissi. Nel caso siano macchiati, impolverati o interessati da una patina opaca, consigliamo di fare come segue.

Inumidiamo un panno con qualche goccia di vodka e andiamo a strofinare quest’ultimo sulla superficie degli infissi. Ripetiamo l’operazione più volte, finché vedremo le macchie e i residui di sporco andare via. In questo modo potremo finalmente ridonare lucentezza e brillantezza ad una parte di casa solitamente dimenticata. Il tutto grazie ad un ingrediente che, in genere, siamo soliti utilizzare per tutt’altro. Come sempre in questi casi, consigliamo di provare il metodo prima su una piccola parte della superficie, di modo da scongiurare eventuali conseguenze. Conseguenze determinate dal tipo di materiale, che, in rari casi, potrebbe non essere adatto per essere trattato con questo ingrediente.