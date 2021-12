Anno nuovo vita nuova e taglio di capelli nuovo. Per dare una svolta positiva a quest’anno che verrà ci vuole un po’ di cambiamento. Se non ce la sentiamo di rivoluzionare completamente la nostra vita e magari cambiare lavoro, cominciamo dalle piccole cose.

Acquistare un nuovo capo d’abbigliamento che non avevamo il coraggio di indossare. Truccarci con colori più accesi e non i soliti e classici toni naturali. Oppure dare un bel taglio ai capelli ormai sfibrati e provati dallo stress di quest’ultimo periodo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

È proprio questo il taglio di tendenza del momento che dà volume ai capelli sottili ed è facile da portare

Quando si parla di tagliare i capelli il parere delle donne è sempre contrastante. C’è chi si butta e ogni volta prova acconciature o tagli nuovi all’ultima moda. C’è chi invece porta lo stesso taglio ormai da anni e spunta i capelli giusto di qualche centimetro.

Ma per permettere al capello di rigenerarsi e crescere più forte e resistente un taglio drastico ogni tanto ci vuole. E quale momento migliore per provarci se non quest’anno che verrà?

Abbiamo già visto come alcune tipologie di taglio non solo siano pratiche da acconciare ogni giorno. Ma grazie al gioco di lunghezze un taglio particolare sfina il viso e dona volume ai capelli.

Il trend del momento è perfetto per chi ha poco tempo

Questo taglio super in voga ha tantissimi pregi, tra questi anche la velocità. Dopo lo shampoo è facilissimo fare la piega, pochi minuti e si è subito pronte per uscire. Super visto sui tappeti rossi di tutto il Mondo ecco un nuovo genere di carré che sta facendo faville.

Il taglio in questione si chiama blunt bob, un caschetto sinuoso ma dal taglio pari. Ideale per chi ha i capelli sottili perché dà volume alla chioma senza dover cotonare le ciocche. D’effetto e che dà personalità a chi lo porta, si può abbinare a tutti i colori di capelli. Una versione più basica con un bel castano luminoso o più sbarazzino con ciocche più chiare. Oppure con le formidabili tinte per capelli che stanno spopolando tra le Star come “l’ice blonde”.

Sta bene proprio a tutte e a tutte le età, basta solo giocare con la piega. Con più onde per un effetto più giovanile e sbarazzino, con meno onde per essere più chic e sofisticate.

Insomma, è proprio questo il taglio di tendenza del momento che dà volume ai capelli sottili ed è facile da portare. Grazie alle sue linee dritte è un taglio molto adattabile. Per chi ha un viso più tondo consigliamo di optare per una lunghezza maggiore. In questo modo non solo si incornicia al meglio il viso ma si crea anche un effetto ottico allungante.

Approfondimento

A 50 anni ecco qual è il taglio di capelli più affascinante per ringiovanire il viso di almeno 10 anni