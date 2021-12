Il Capodanno è l’occasione per sfoggiare un bel po’ di riti scaramantici. Tra i colori della biancheria e la scelta del menù con le lenticchie, in Italia ci sono molti rituali. Ma l’anno cambia il primo gennaio in quasi tutte le culture. E sicuramente noi italiani non siamo gli unici a guardare con attenzione a certi rituali beneauguranti. Talvolta sono un mix tra substrati religiosi e credenze animiste, altre, affondano le radici nella storia. Per esempio, per quanti chiedono come festeggiare a Capodanno ecco spiegata la tradizione di saltare le onde che spopola in Sud America.

Un rito che viene da lontano

Viene dal Brasile una delle più belle e simboliche tradizioni propiziatorie. Se ci trovassimo allo scoccare della mezzanotte in una spiaggia della costa brasiliana, noteremmo attorno a noi tante persone saltare sulla battigia. Sette volte di fila, sopra altrettante sette onde in arrivo. Molti di loro saranno vestiti di bianco. Ecco spiegata la ragione, e riguarda la storia composta delle popolazioni brasiliane. Questa abitudine infatti affonderebbe le radici in una tradizione africana molto antica. Si tratterebbe, cioè, di un rituale propiziatorio nei confronti di Yemanjà, una divinità che protegge i bambini ed il mare. Il numero sette, inoltre, è un simbolo in molti sistemi di cabala. Nel caso concreto, rappresenta il figlio di questa divinità. Ecco allora che, dopo aver saltato, si crede che l’aver omaggiato la dea ci porterà salute. Le origini africane del mito sono spiegate con la triste storia dello schiavismo che ha toccato anche queste terre.

Ognuno dei sette salti deve essere fatto esprimendo un desiderio oppure rendendo grazie per qualche fatto positivo e benefico che ci ha toccato durante il corso dell’anno. E se ci troveremo a Copacabana, noteremo che le migliaia di persone che saltano nel mare saranno tutte vestite di bianco. Il vestito bianco infatti è una caratteristica universale del Capodanno brasiliano. Tutti si vestono di questa tonalità che rappresenterebbe pace e serenità. Molti acquistano direttamente un nuovo abito come segno di augurio e rinnovamento.

Se ci sembrasse un gesto coraggioso, ricordiamo che il 31 dicembre a Copacabana i brasiliani godono di un clima favorevole. Ci troviamo nel mezzo dell’estate australe e le temperature si aggirano tendenzialmente tra una minima di 20 °C ed una massima di 30 °C.

Il numero 7 ritorna anche in altri rituali, tra i quali quello per cui occorrerebbe succhiare sette semi di melagrana nel corso del conto alla rovescia. Ecco invece spiegata l’origine della superstizione del colore rosso a Capodanno. Per quanti invece fossero appassionati di curiosità geografiche, sembrerà incredibile sapere che il Brasile confina con uno Stato europeo per circa 800 km.