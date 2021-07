Molti di noi durante l’estate amano mangiare la frutta di stagione. Uno dei classici di questo periodo è l’anguria che di solito viene consumata a fine pasto quasi come se fosse un dolce. Se desideriamo non sbagliare più ad acquistare questo prodotto sano e rinfrescante, oggi diamo alcuni piccoli consigli da seguire.

Ecco una spiegazione esaustiva su come scegliere l’anguria più dolce e gustosa al supermercato secondo i trucchi della nonna. Vediamo insieme quali piccoli trucchi possono tornarci utili per acquistare la frutta migliore sul mercato.

Il metodo più in voga

Generalmente la maggior parte noi quando va al supermercato o dal fruttivendolo per acquistare un cocomero la prima cosa che fa è bussare sulla sua superficie. Si pensa che questa semplice operazione possa darci delle indicazioni sul gusto di questo frutto.

Se il suono prodotto è sordo vuol dire che la consistenza interna è acquosa. Al contrario, se il rumore prodotto è più sonoro, l’anguria sicuramente sarà più succosa.

A volte, però, questo piccolo test non è sufficiente per comprendere l’effettiva qualità del frutto che ci troviamo davanti. Ecco altri due indicatori di cui è meglio tenere conto se non si vuole comprare l’esemplare sbagliato.

Come scegliere l’anguria più dolce e gustosa al supermercato secondo i trucchi della nonna

Un piccolo escamotage consiste nel verificare il colore della buccia. Questa oltre al suo caratteristico colore verde scuro spesso presenta delle aree dalle sfumature molto più chiare. Se si nota una chiazza bianca è meglio continuare la ricerca perché significa che ci troviamo davanti a un frutto poco saporito.

Se ci si ritrova davanti ad una macchia di un colore giallastro è molto probabile che il cocomero sia maturo al punto giusto. Infatti questa discromia è presente nel punto in cui l’anguria era appoggiata al terreno ed è indice di una buona maturazione.

