La ricetta ideale per una lunga vita all’insegna del benessere fisico e mentale si basa sull’unione di una dieta equilibrata e stile di vita sano. Ma ciò non vuol dire essere perennemente a dieta e non godersi la vita, ma tutt’altro! Mangiare sano vuol dire innanzitutto conoscere gli alimenti, le loro proprietà nutritive e la loro stagionalità. Se a ciò associamo anche le modalità di cottura più sane per conservare le proprietà degli alimenti, apporteremo al nostro organismo incredibili benefici. Ad esempio per non perdere nutrienti e omega 3 del pesce ecco i metodi consigliati per cucinarlo. In tal modo assaporeremo appieno ciò che mettiamo sulle nostre tavole.

Pertanto seguire una corretta alimentazione può proteggere la nostra salute da numerosi disturbi e malattie che possono compromettere il nostro benessere. Infatti seguire una dieta ricca di omega 3, vitamine e proteine potrebbe apportare importanti benefici al nostro organismo, in particolare al sistema cardiovascolare. A tal proposito è prezioso come l’oro bianco questo pesce che protegge cuore e arterie dall’assalto di colesterolo e trigliceridi. In particolare stiamo parlando dei cosiddetti bianchetti o gianchetti, ricchi di proteine e omega 3. Si tratta del novellame di pesce azzurro delle acciughe e delle sardine. Per verificare se sono di acciughe o di sardine si deve fare riferimento al periodo. Infatti le prime si rinvengono nel periodo estivo, mentre le seconde nel periodo invernale, a partire da gennaio.

È prezioso come l’oro bianco questo pesce che protegge cuore e arterie dall’assalto di colesterolo e trigliceridi

Pertanto mangiare bene equivale e mettere sulla tavola prodotti stagionali con nutrienti in grado di ostacolare numerosi disturbi. Si pensi ai valori sballati di glicemia, colesterolo e trigliceridi, che possono diventare fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Quindi si possono avere cuore saldo e arterie pulite sotto questo valore dei trigliceridi che se ignorato fa traballare il sistema cardiocircolatorio.

Pertanto durante le vacanze natalizie, tra le innumerevoli ricette di fritti e dolciumi vari, potremmo lasciare il posto a qualche pietanza preparata in maniera sana. Ad esempio potremmo preparare un delizioso novellame di sarde al vapore. Esattamente come le sardine, infatti è ricco di omega 3 che riducendo i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, potrebbe proteggere cuore e arterie. Inoltre questi minuscoli pesci sono anche ricchi di vitamine del gruppo B e sono un’ottima fonte di antiossidanti.

Ecco come preparare questi deliziosi bianchetti

Per la preparazione dei bianchetti al vapore, dovremmo distribuirli su un colapasta in metallo posizionato sopra il vapore di una pentola. Nonché farli cuocere per pochi minuti. Appena saranno di colore bianco latte, li adagiamo su di un vassoio e li condiamo con olio extravergine d’oliva, sale e pepe rosa in grani. A questo punto non resta che portarli in tavola.

