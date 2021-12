Il nuovo anno è alle porte e porta con sé numerose speranze e aspettative. Costretti dalle restrizioni anti Covid 19 per Capodanno 2021 non abbiamo potuto fare praticamente nulla. C’è chi ha organizzato una cena con i propri congiunti e chi invece ha aspettato la mezzanotte a casa con un buon bicchiere di vino. Rispetto all’anno scorso ci sentiamo più liberi di organizzare cene o di partecipare a delle piccole feste tra amici. Ma qual è il look perfetto per questo fine anno?

Un nuovo anno sta per cominciare

Come abbiamo detto ognuno di noi l’anno scorso ha passato il Capodanno in casa aspettando il nuovo. Ma non ha potuto festeggiare con un look mozzafiato come gli altri anni. Abbiamo aperto l’armadio e ci siamo accorti che non ci piace nulla per quest’occasione o, meglio, non rappresenta la nostra voglia di rinascita. Oppure semplicemente non sappiamo scegliere il colore giusto. Ecco, quindi, delle dritte sugli abbinamenti perfetti e del tutto originali.

Questi colori saranno perfetti per Capodanno 2022 e stanno bene davvero a tutti

Tutti sono convinti che i colori giusti per quest’anno siano il rosso o il bianco. Ma siamo davvero sicuri che siano la scelta più indicata per uno stile elegante e innovativo? Perché invece non pensare ad un’armonia non solo cromatica ma anche di partner? In realtà, potrebbero piacerci anche il rosso e il bianco e non ci sarebbe nulla di male. Semplicemente dobbiamo sapere come abbinarli.

Se per esempio vogliamo seguire la tradizione di un intimo rosso portafortuna e buone nuove, allora l’ideale sarà considerarlo come dettaglio colorato. Per intenderci, se per la nostra mise optiamo per un colore come il nero che non stona mai, allora potremo abbinarci una scarpa rossa fiammante. Il velluto può essere una soluzione per un bel vestito sopra il ginocchio. Mentre una gonna in simil pelle sempre nera è perfetta se portata sotto il ginocchio. In quest’ultimo caso ci possiamo abbinare un bel maglione color panna o color bordeaux.

Attenzione al dettaglio

Dobbiamo fare attenzione soprattutto ai dettagli. Nel caso in cui useremo un vestito tinta unica come il nero, allora potremo sbizzarrirci con scarpe eccentriche e rossetti accesi. Nel caso di vestiti color bordeaux meglio optare per tonalità più tenui come un bel rossetto color carne o un tacco a spillo nero. Nero, bordeaux, verde muschio o blu petrolio: questi colori saranno perfetti per Capodanno 2022 e stanno bene davvero a tutti. Non dovremo più preoccuparci di seguire le mode, ma solamente di valorizzare le nostre forme.

Ancora, perché non vestirci in pan dan con il/la nostro/a partner? Se, ad esempio, vogliamo indossare un vestito verde muschio in velluto, osiamo con una bella giacca dello stesso materiale per lui/lei. Abbinando la giacca ad un collo alto monocolore l’originalità sarà tutta nostra. Ecco delle soluzioni alternative anche in versione tuta. Siamo pronti per la serata finale dell’anno e saremo sicuramente la coppia più bella della festa.