Non c’è niente di meglio per godersi la buona stagione che andare a fare un picnic. Un momento di convivialità e divertimento, e ovviamente buon cibo. Ma le sfide poste dall’organizzazione di un picnic non sono le stesse rispetto a un pasto preparato a casa. Per un picnic dobbiamo munirci di cibo semplice, che non sporca e soprattutto pratico. Per esempio una bella insalata. Ma se vogliamo minimizzare ancora di più il disordine e le briciole, possiamo preparare un’insalata che funge da pasto completo, e contiene anche il pane al suo interno. Così non dovremo portarci dietro una pagnotta intera da tagliare sul momento, o un pane già tagliato che poi diventa inevitabilmente stantio. Ma vediamo i semplicissimi ingredienti per questa insalata velocissima e pratica.

Un pasto completo di proteine, fibre e vitamine

Per la nostra insalata l’ingrediente che non può mancare è uno solo: il pane biscottato, come quello che si usa per le freselle. Diventerà la base della nostra insalata. Prepariamolo in questo modo: passiamo ogni pezzo di pane duro sotto l’acqua per qualche secondo, poi lasciamolo riposare in un piatto mentre prepariamo il resto degli ingredienti. A fine preparazione, aggiungeremo il pane biscottato bagnato spezzandolo con le mani.

È pratica e saziante questa insalata con il pane già dentro perfetta per un picnic senza briciole

Ma vediamo quali sono gli ingredienti della nostra insalata, a cui ovviamente possiamo fare delle variazioni a seconda dei nostri gusti personali:

pane biscottato;

pomodori maturi;

una cipolla rossa piccola;

olive denocciolate;

lattuga, rucola o altra insalata verde;

cetrioli;

cubetti di formaggio (toma, fontina, feta…);

noci sgusciate;

due uova sode;

olio di oliva q.b.;

sale q.b.

La preparazione è semplicissima

La preparazione è molto semplice. Laviamo con attenzione tutti gli ingredienti, tagliamo grossolanamente le verdure e mescoliamoli in un contenitore molto capiente. Per quanto riguarda le uova, assicuriamoci che siano completamente sode e fredde prima di aggiungerle all’insalata. Una volta preparati tutti gli ingredienti, condiamo con olio e sale, e infine aggiungiamo il nostro pane biscottato sbriciolandolo con le mani. Durante il picnic, non occorrerà fare altro che servire la nostra gustosa insalata nei piatti, e i commensali avranno già tutto ciò che serve per godersi il pasto, senza dover tagliare una pagnotta di pane. È pratica e saziante questa insalata, la soluzione per salvare il picnic senza rinunciare al gusto.

Se preferiamo una versione più semplice ma non meno gustosa, proviamo invece l’insalata cretese, con soli cinque ingredienti.

