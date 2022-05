Ci risiamo: il solito ElonMusk ha di nuovo rivoluzionato un aspetto tecnologico che molti ritenevano impossibile da modificare. Il noto innovatore americano, infatti, ha annunciato che presto la sua rete Internet Starlink sarà disponibile per i camper. Non solo, per Musk tutti i grandi mezzi di trasporto persone saranno presto dotati di questa tecnologia. Ciò vuol dire Internet veloce a costo contenuto e con una connessione satellitare, il che vuol dire ovunque nel Mondo. Il tentativo di Musk è quello di aggredire un mercato che diventa sempre più interessante: quello della connessione Internet in mobilità. Con le vacanze che si avvicinano molti, infatti, si stanno ponendo questo problema: come fare a rimanere connessi anche fuori casa? Ma non solo in vacanza nella seconda casa, il problema può porsi anche per brevi spostamenti per lavoro o svago.

Soprattutto in America le vacanze su mezzi come camper e roulotte stanno diventando sempre più di moda, per non parlare del fenomeno delle Tinyhouse ormai sviluppatissimo. La tecnologia Starlink al momento è ancora complessa da implementare, a causa della grandezza delle antenne richieste. Ma ci sono già delle alternative più economiche e abbastanza funzionali. Certo non ci si può aspettare la velocità di una fibra casalinga, ma per guardare un film o navigare su Internet andrà più che bene.

In vacanza nella seconda casa o fuori per brevi periodi ecco come avere internet illimitato

Molti lettori saranno felici di sapere che non c’è bisogno di attivare un nuovo contratto di navigazione Internet. Nella maggior parte dei casi, infatti, c’è già tutto ciò di cui si ha bisogno in tasca. Il proprio smartphone può infatti svolgere l’interessante funzione di hotspot Wi-Fi. Qualsiasi telefono cellulare moderno dovrebbe essere dotato di questa funzionalità ormai diventata basilare. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha spiegato in passato come attivare, nel dettaglio, la funzione di navigazione hotspot. In pratica, il telefono si trasforma in un modem router portatile, a cui collegarsi semplicemente tramite Wi-Fi con qualunque dispositivo compatibile.

Si sfrutterà la connessione del telefono, che già è pronta nella maggioranza dei casi con contratti a scheda prepagata. Ciò vuol dire che non ci sarà bisogno di pagare nient’altro. I più esigenti possono però acquistare un router Wi-Fi portatile. Si tratta di un dispositivo che ha bisogno di una scheda prepagata con un bundle di Gigabyte per la navigazione. In tal caso si può attivare un contratto temporaneo, oppure utilizzare la connessione di una scheda SIM già attiva. Il vantaggio è che non si occuperà in alcun modo il telefono, che potrà rimanere libero e attivo per le sue altre funzionalità.

Lettura consigliata

Come risparmiare moltissimo su iPhone e prodotti Apple che costano tanto quando basterebbero 500 euro per comprare tutto