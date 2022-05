Con l’arrivo della bella stagione, sono molti gli italiani che cercano un’alternativa al pasto caldo per mettere in tavola una pietanza fresca e leggera. È soprattutto in questo periodo che ci rivolgiamo alle insalate. Dalle classiche insalate verdi, fino a quelle di cereali come farro e riso, e a quelle raffinate con ingredienti esotici e tropicali. Bisogna però ammettere che la maggior parte delle insalate ha due difetti: possono diventare mollicce e dalla consistenza sgradevole se le prepariamo troppo in anticipo, e generalmente non saziano come un pasto completo. Ma per fortuna c’è un’eccezione a questa regola. Si tratta di un’insalata buonissima, sostanziosa, saziante e che si può preparare in anticipo senza timore che si guasti. Vediamo quale.

L’insalata cretese diventerà protagonista della nostra estate

Parliamo della buonissima insalata cretese, chiamata dakos, che è un piatto tradizionale dell’isola più grande della Grecia. Gli ingredienti dell’insalata cretese sono pochi, genuini e facili da reperire, in quanto appartengono alla tradizione mediterranea.

Per preparare un ottimo dakos ci servono:

pane duro biscottato;

pomodori maturi;

feta;

olive nere;

capperi;

olio e sale quanto basta.

È l’insalata più fresca e digeribile dell’estate, si può preparare in anticipo e ci sazia come un pasto completo

La preparazione del dakos richiede davvero pochissimi minuti. Per prima cosa mettiamo a bagno in acqua fredda il pane biscottato. Poi laviamo e affettiamo i pomodori in pezzi grossolani, come se stessimo preparando una caprese. Dissaliamo i capperi sciacquandoli in abbondante acqua corrente e tagliamo la feta a cubetti oppure sbricioliamola con le mani. Siamo pronti ad assemblare il nostro dakos.

Pochi ingredienti e genuini

Togliamo il pane biscottato dall’acqua e sbricioliamolo in pezzi grossolani all’interno della ciotola. Aggiungiamo i pomodori e i cubetti di feta. La feta darà sapore al nostro piatto, ci sazierà e per di più è un formaggio molto ricco di vitamine. Aggiungiamo poi i versatilissimi capperi, ottimi anche per preparare un sugo insieme ai pomodori secchi e le olive nere. Condiamo con abbondante olio e un pizzico di sale, senza esagerare perché la feta è un formaggio già parecchio salato. Mescoliamo accuratamente tutti gli ingredienti. Il nostro dakos è pronto. È perfetto per essere gustato a pranzo, a cena e soprattutto per un picnic, dato che il pane è già incorporato nella nostra insalata e non dobbiamo prepararlo a parte come accompagnamento. Il dakos è l’insalata più fresca e digeribile dell’estate, perfetta in ogni occasione.

