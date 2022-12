Finalmente svelato quanti passi al giorno dobbiamo fare per dimagrire e avere un cuore forte

La scienza, da sempre, ci dice che alla sana alimentazione dobbiamo abbinare l’attività fisica. Però è importante sapere quanta ne dobbiamo fare, ogni giorno, e a che ora uscire ed ecco le risposte.

Fare sport fa bene e dimagrire. In generale, muoversi è importante per non correre rischi alla nostra salute. Perché, se è vero che la salute vien mangiando bene, è importante anche fare esercizio, ogni giorno.

E non è solo una questione di età perché anche gli over 50 possono avere un bel fisico. Tutti, indipendentemente dagli anni che abbiamo, dobbiamo fare movimento. Invece, il più delle volte, siamo pigri.

C’è anche chi va in edicola a comprare il quotidiano usando la macchina, ma è un errore

Quello che dice il sottotitolo, purtroppo, è vero. Tanti, anche solo per uscire a comprare il giornale, prendono la macchina per evitare di fare, magari, qualche centinaio di metri a piedi. Il che è assurdo. Ogni giorno, nella nostra vita, potremmo avere tante occasioni per camminare a piedi.

Anche andare al lavoro, a volte, si potrebbe fare evitando di prendere i mezzi. Dista 3 chilometri da casa? Val la pena sapere che, in realtà, anche se facessimo andata e ritorno a piedi, ancora non basterebbe. E a dirlo sono degli studiosi australiani che, qualche tempo fa, hanno fatto un esperimento per valutare le conseguenze di un costante movimento quotidiano. Insomma, finalmente svelato quanti passi al giorno dobbiamo fare per dimagrire. Ed ecco come è andata.

Sono questi i passi che si dovrebbero fare ogni giorno anche per perdere peso

Ebbene, a queste persone che, per 4 mesi, si sono sottoposte all’esperimento è stato chiesto di fare, ogni giorno, 10.000 passi. Che potevano essere fatti anche a casa o sul luogo del lavoro. Insomma, non solo quelli per andare o tornare, ma in totale quelli che si fanno in una giornata. Cosa è successo?

Che chi aveva seguito questo esercizio quotidiano era dimagrito, con la circonferenza dei fianchi finalmente diminuita. Considerando la media della lunghezza di ogni passo, stiamo parlando di 6,5 km al giorno. Sembrano tanti, ma spalmati per le tante attività che ci coinvolgono non sono così numerosi. Non solo. Più camminiamo e meglio ne beneficerà il cuore, hanno dimostrato altri studi. Nel senso che se dovessimo camminare fino a 9km circa ogni giorno allora si ridurrebbero le probabilità di avere cardiopatie.

Finalmente svelato quanti passi al giorno dobbiamo fare per dimagrire, ma attenzione a che ora si esce

Non a caso, viene consigliato agli anziani di avere un cane per obbligarli, ogni giorno, a portarlo a passeggio. In questo modo sarà contento lui, ma anche il suo padrone che si mantiene in movimento, anche quando piove. Per gli over 65, uno studio aveva dimostrato che avere un cane era un vero toccasana per il cuore. Insomma, se sui benefici di chi cammina ogni giorno non si devono avere dubbi, esiste un altro aspetto interessante.

C’è un’ora precisa da rispettare per uscire a camminare e dimagrire velocemente. Ed è al mattino presto, appena alzati. Uscire a camminare a digiuno, infatti, nel momento dei nostri picchi ormonali, soprattutto di cortisolo e GH, ci permetterebbe di bruciare più grassi. Il glicogeno, infatti, è stato sfruttato di notte e il corpo è così costretto a usare i grassi come energia.