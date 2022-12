Dolci alla frutta con pochi ingredienti? Assolutamente da provare queste 2 ricette velocissime

Per qualche idea dolce veloce e soprattutto economica, sono assolutamente consigliate le due ricette che vedremo all’interno di questo articolo. Quale sarà l’ingrediente principale della ricetta?

La mela è uno dei frutti più amati. Con la sua semplicità raggiunge i cuori di tutti. Tra l’altro è uno dei frutti più freschi, adatti davvero per dissetarsi e godersi una merenda salutare. In realtà però, oltre ad essere un ottimo snack, la si può utilizzare per molte ricette gustose. Partiamo subito con la prima, semplice e molto conosciuta.

Ingredienti per la torta di mele

Per fare la torta di mele ci servono:

700 g di mele;

3 uova;

70 g di burro;

300 g di farina;

250 g di zucchero;

1 bicchiere di latte;

1 limone;

una bustina di lievito.

Pochi ingredienti ma il risultato sarà ottimo.

Dolci alla frutta con pochi ingredienti? Ecco qualche idea

Il primo passaggio da fare è quello di tagliare le mele a spicchi un po’ sottili. Successivamente andiamo ad aggiungere il succo di limone. Questo è un passaggio importante, in quanto il limone farà in modo che la mela non si annerisca. Lasciamo quindi da parte. In un’altra ciotola mettiamo le uova con lo zucchero e le sbattiamo con lo sbattitore elettrico. Adesso possiamo aggiungere il burro, che dovrà essere morbido. È necessario quindi toglierlo un po’ prima fuori dal frigo.

Continuiamo poi a mescolare. Possiamo ora aggiungere il bicchiere di latte e il lievito. Mettiamo alla fine anche la buccia del limone che abbiamo utilizzato. Quando il composto è pronto, mettiamo dentro anche le mele. Giriamo tutto e siamo pronti per infornare. Mettiamo nel forno in una teglia, imburrata, ad una temperatura di 180 gradi per circa 40 minuti. Serviamo quando sarà fredda. A scelta possiamo mettere sopra un po’ di zucchero a velo.

Muffin mela e cannella

La mela è buonissima se abbinata alla cannella. I loro gusti si intrecciano e rendono il dolce veramente unico. Per fare questi deliziosi muffin ci sarà bisogno di:

125 g di farina;

100 g di zucchero di canna;

1 cucchiaino di lievito;

una bustina di vanillina;

1 cucchiaino di cannella;

80 ml di latte;

1 uovo;

50 ml di olio di semi;

2 mele.

Procedimento

Tagliamo le mele a pezzettini. Le mettiamo da parte e in una ciotola andiamo ad unire tutti gli ingredienti secchi: farina, zucchero, lievito, vanillina e cannella. Li mescoliamo. Successivamente aggiungiamo le mele tagliate. In un’altra ciotola invece mettiamo l’uovo, il latte e l’olio. Possiamo ora unire gli ingredienti liquidi con i secchi. Amalgamiamo il tutto fino a quando non otteniamo un composto abbastanza denso.

Prendiamo i pirottini e iniziamo a comporre i nostri muffin. Mettiamo circa 2 cucchiai di impasto per pirottino. Con queste quantità ce ne dovrebbero uscire circa 6. Una volta che abbiamo completato il tutto, possiamo infornare. Preriscaldiamo il forno ad una temperatura di 180 gradi. Li mettiamo a cuocere per circa 15 o 20 minuti. Facciamo la prova dello stuzzicadenti e, se necessario, continuiamo la cottura. Come possiamo ben notare, queste due idee che abbiamo visto possono rientrare nella categoria dei dolci alla frutta con pochi ingredienti, economici ma super buoni.