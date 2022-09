Accantonati gli abiti estivi, è giunto il momento di lasciare spazio a capi autunnali che ci proteggono da piogge e primi freddi di stagione. Per l’autunno 2022, la moda propone diverse novità e anche molti ritorni. Nella lista dei capi “must have” del periodo troviamo: i trench (soprattutto quelli color sabbia e color cammello), i cardigan lunghi, a maglia o all’uncinetto, gli intramontabili blazer oversize. Il denim sarà un’altra costante dei prossimi mesi e a far impazzire tutte le donne ci penseranno alcuni modelli di jeans che promettono di slanciare la silhouette e migliorare otticamente il lato B.

Come vestirsi bene a 20 ma anche a 50 anni con il capo d’abbigliamento giusto

Comodi, chic e versatili, a far felici le donne ci pensano anche i pantaloni a palazzo. Un grande classico, ormai di tendenza tutto l’anno. D’altronde, a seconda dell’abbinamento, questi pantaloni a vita alta sono una vera garanzia di stile. Non strizzano le cosce e nascondono eventuali rotolini presenti sull’addome. Insomma, un vero asso nella manica che tutte le donne dovrebbero avere nel proprio armadio.

Di seguito, scopriremo gli outfit migliori e alla moda per l’autunno e l’inverno 2022 e 2023. I pantaloni a palazzo sono un’ottima scelta se si vuole puntare su un capo comodo e che gode di una buona vestibilità. Inoltre, per vestirsi bene e apparire impeccabili non sarà necessario spendere una fortuna. È tutta questione di abbinamenti, come dicevamo.

Dunque, ecco perché questi pantaloni a vita alta, comodi e amatissimi dalle donne, tornano di moda

Durante il periodo estivo, il connubio tra pantaloni a palazzo e micro cardigan ha letteralmente spopolato, soprattutto tra le giovanissime. Per i prossimi mesi, invece, una combo molto gettonata sarà quella composta da pantaloni a palazzo a vita alta, camicia infilata dentro e gilet.

Altro abbinamento dal fascino mozzafiato è quello composto dai pantaloni a palazzo e il corsetto. Un tocco di femminilità che può essere completato con una giacca o un blazer avvitato e scarpe con il tacco.

Per un look da giorno, pratico e ordinato, l’abbinamento con la classica canotta bianca e una giacca dai toni accesi è sempre una buona scelta. Ideale con le sneakers o con degli stivaletti a tacco basso.

Altra combo di moda per l’autunno è quella composta da pantaloni a palazzo, sottogiacca e camicia infilata nei pantaloni, oppure annodata davanti.

Un altro escamotage per creare un gioco di volumi che slancia la figura è quello di abbinare ai pantaloni a palazzo una giacca cropped.

Infine, per un tocco casual e uno stile più “liceale”, pantaloni a palazzo, felpa e sneakers saranno perfetti per un look informale e comodo.

