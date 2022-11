È morbido e sfizioso il petto di pollo che ha conquistato il web con 2 ingredienti speciali

Nei momenti in cui non si sa cosa preparare, il pollo viene in nostro soccorso e salva la cena. Perché è un alimento facile da preparare e altresì veloce. In più, la sua carne è davvero magra e tenera, per cui facilmente digeribile. Senza dimenticare l’alto contenuto in proteine e il ferro presenti, elementi indispensabili per l’organismo.

Se, però, avessimo del tempo a disposizione e le solite ricette ci avessero stufato, potremmo cucinare il pollo in modo diverso. Nella proposta odierna, infatti, vedremo come augurare il buon appetito con un petto farcito di un ripieno goloso. Sono pochi gli ingredienti col quale realizzarlo, ma la voglia di gustarlo una volta pronto salirà alle stelle.

Chi lo ha provato sa che è morbido e sfizioso il petto di pollo più amato della rete

Mettersi ai fornelli è per molti piacevole, anche se spesso si forma quella fastidiosa condensa che potremmo prevenire. Preparare il nostro pollo sarà un’esperienza altrettanto appagante e perfetta anche per chi è alle prime armi. Vediamo prima di tutto gli ingredienti che dovremo procurarci per 4 persone:

2 petti di pollo;

200 g di fontina;

150 g di speck;

2 spicchi d’aglio;

olio di oliva;

sale;

pepe nero;

un rametto di rosmarino;

Disponiamo il petto di pollo sul piano da lavoro e con un coltello affilato lo tagliamo a metà. Se ci fosse del grasso in eccesso scartiamolo. Dopodiché, incidiamo i due pezzi ottenuti nel mezzo, non troppo in profondità, e li apriamo. Insaporiamo con un pizzico di sale e una spruzzata di pepe. Poi aggiungiamo due fette di speck a testa e la fontina che, nel frattempo, abbiamo affettato a cubetti. A questo punto chiudiamo la carne con uno stuzzicadenti e ci occupiamo della cottura.

Prepariamo una teglia, ungendola con un goccio di olio d’oliva. Sistemiamo anche gli spicchi d’aglio e il rosmarino e adagiamo le fette di pollo. Cuociamo tutto in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 30 minuti. Allo scadere del tempo, se la carne avrà preso la giusta doratura sarà il momento di sfornarla. Aspettiamo 5 minuti per servirla in tavola. Dopodiché potremo divorarla in compagnia, prima di completare il pasto con un golosissimo dolce fatto in casa.

I consigli per la marinatura

È morbido e sfizioso il petto preparato secondo la ricetta appena proposta. Tuttavia, si tratta di una carne solitamente meno saporita di quella rossa. Per questo, a volte si decide di marinarla prima di gustarla. In questo procedimento si consiglia di utilizzare almeno una base acida, come vino o succo di limone. A questa potremmo aggiungere un filo di olio o del burro e una salsa tipo maionese.

Per sbizzarrirci ulteriormente e dare ancora più sapore al piatto, potremmo arricchire la marinatura con erbe e bacche aromatiche o verdure. Cipolle, carote e ginepro sono ben accetti per contribuire a rendere la carne irresistibile. Per marinare correttamente il pollo sarà sufficiente affettarlo e lasciarlo nell’intingolo per qualche ora, su un ripiano del frigorifero. Nel momento in cui dovremo tirarlo fuori per cuocerlo, scoliamolo prima per bene.