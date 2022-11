La località di montagna dove sciare con un panorama unico al Mondo in una parte inaspettata d’Italia

Chi ama sciare, con l’avanzare dell’autunno, va alla ricerca di località di montagne da scoprire in inverno. E anche sui monti ogni angolo d’Italia custodisce attrazioni di grande fascino.

Non tutti, ad esempio, potrebbero sapere che in pieno Sud Italia c’è un luogo in cui, quando arriva la neve, si può sciare e godere di panorami unici al Mondo.

La località di montagna dove sciare a due passi dal mare

A due passi da Reggio Calabria, a latitudini associabili nell’immaginario collettivo più al mare, si trova infatti il massiccio dell’Aspromonte. Una montagna tutta da scoprire per la sua inestimabile bellezza, che nella sua vetta più alta sfiora i 2000 metri (1.956 per l’esattezza).

La sua località sciistica si trova a Gambarie, frazione del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte. Ci si trova a 1350 metri sul livello del mare. Nel 1965 qui fu inaugurata la prima seggiovia del Meridione.

Ci sono cinque piste per lo sci alpino e tracciati per lo sci di fondo. Si raggiungono con gli impianti che hanno la loro sede di partenza proprio da Gambarie, che è anche la zona in cui si trovano la maggior parte degli alberghi e delle attività di ristorazione. Si arriva a sciare fino a 1800 metri.

Dove si può andare a sciare con un panorama mozzafiato

Gambarie non è l’unico posto dove sciare e guardare il mare. Quello che, invece, rende il suo panorama unico al mondo è il fatto che dalle sue piste si domina con la vista lo Stretto di Messina.

Si può, infatti, allungare lo sguardo verso l’orizzonte e osservare la Sicilia. L’isola sembra quasi materializzarsi subito dopo l’azzurro del mare e le incantevoli linee della Costa Viola. Ed è impossibile non notare il profilo dell’Etna o le isole Eolie.

Posizione strategica

L’Aspromonte è, inoltre, un vero e proprio universo da scoprire anche sotto il profilo culinario. Raggiungerlo è anche l’occasione per fare un’esperienza significativa ai fini della scoperta di sapori particolarmente identificativi della zona e che godono di tanti apprezzamenti.

L’idea che possa rappresentare un luogo giusto dove andare in vacanza in inverno deriva anche dall’aspetto logistico. In poco più di trenta minuti si passa dal centro di Reggio Calabria, città di mare e dei Bronzi di Riace, alla piazza principale di Gambarie.

Stessa tempistica, più o meno, necessaria a chi vuole scendere fino a Scilla per visitarla con il suo magnifico Borgo di Chianalea. Luoghi dove, tra l’altro, il clima raramente si mostra rigido e che possono diventare elementi interessanti per una vacanza invernale.

Come arrivare

Per raggiungere queste zone si può far scalo presso gli aeroporti di Reggio Calabria o Lamezia Terme, servito anche dalle compagnie low cost. Chi, invece, si muovesse in treno potrà raggiungere la stazione centrale della città dello Stretto, dove approdano anche i treni nazionali, per poi spostarsi preferibilmente con un’auto a noleggio.

E si sa come, con qualche accorgimento nelle scelte, non sia difficile viaggiare in treno spendendo poco o un po’ meno del solito.

Gambarie può, dunque, essere la località di montagna dove sciare e scoprire un nuovo territorio. Ma l’Italia resta un Paese dove ci sono sempre soluzioni per chi cerca luoghi da scoprire.

Chi, ad esempio, vivesse vicino Roma potrebbe scegliere di visitare Rocca Sinibalda.