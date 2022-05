Gli insetti fastidiosi possono infestare non solo le nostre case in campagna, ma anche le abitazioni in città. Pensiamo alle zanzare, che con i loro fastidiosi ronzii possono rovinare e disturbare il nostro sonno. Per non parlare poi delle loro punture, che provocano bruciore e prurito. Non dimentichiamo anche mosche, cimici e moscerini, pronti ad invadere le nostre abitazioni. Dobbiamo fare attenzione, in particolare agli scarafaggi e alle blatte che potrebbero nascondersi in ogni angolo della casa.

Perché sono pericolosi scarafaggi e blatte

Gli scarafaggi e le blatte sono degli animali molto pericolosi. Le infestazioni di questi insetti potrebbero provocare molta preoccupazione e ansia. La loro presenza sarebbe un reale pericolo per la salute dell’uomo. Infatti, sarebbero in grado di trasmettere malattie come la salmonellosi, ma anche allergie, infezioni e così via. Questi insetti si riproducono velocemente e in poco tempo potrebbero invadere tutta la nostra casa.

Non solo in cantina ma ecco dove potrebbero annidarsi scarafaggi e blatte in casa e come accorgersi della loro presenza

Quando vediamo uno scarafaggio, oltre alla paura e al ribrezzo, il primo pensiero è quello di mandarlo subito via. Ma se la visita si dovesse ripetere più volte, allora potremmo avere un problema. Per eliminare questi insetti, dobbiamo capire necessariamente dove si nascondono. Le blatte e gli scarafaggi amano gli ambienti umidi, bui ed entrano nelle case in cerca di cibo.

Quindi non dobbiamo solo controllare in cantina o in garage, ma anche dare un’occhiata in cucina. Questo è proprio il loro ambiente ideale. Qui possono trovare il cibo e anche i posti bui. Controlliamo in particolare dietro agli elettrodomestici, in prossimità dei cavi elettrici, vicino alla pattumiera, soprattutto se posizionata sotto il lavello. Ma non dimentichiamo anche il bagno. Infatti, blatte e scarafaggi potrebbero annidarsi nelle tubature e negli scarichi, per via del collegamento alla fogna o alla fossa biologica. Controlliamo anche dietro alla lavatrice, all’asciugatrice, ai sanitari e al lavandino.

Come ci accorgiamo della loro presenza

Quindi, non solo in cantina, ma scarafaggi e blatte potrebbero annidarsi anche in bagno e in cucina. Ma come ci accorgiamo di loro? Questi insetti non amano molto la luce, aspettano il buio per uscire dal loro nascondiglio. Ma facciamo attenzione, perché durante il giorno potremmo trovare i loro escrementi in giro per casa, e cioè dei piccoli granelli scuri che somigliano molto alla polvere di caffè.

