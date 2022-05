Ci sono certi dolci che sono nel cuore di tutti. Non importa quanti fantastici dessert francesi proveremo nella vita, alcuni sanno proprio di casa. Forse questo è dovuto alla loro semplicità o al fatto che li conosciamo sin da piccoli e li associamo alle persone a noi più care.

Quale che sia il motivo, la torta alle mele è uno dei dolci preferiti di molte persone, sia piccoli che grandi. Non per questo, però, dobbiamo prepararla sempre allo stesso modo. Piccole variazioni potrebbero permetterci di goderne ancora di più.

Non è necessaria alcuna lavorazione astrusa, ma solo i tipici ingredienti e una piccola gustosa modifica. Stavolta l’ispirazione viene da un altro fantastico dolce italiano, la sbrisolona.

Ingredienti

350 g farina 00;

1/2 bustina di lievito per dolci;

170 g di burro;

1 uovo;

170 g di zucchero;

80 g di zucchero di canna;

1 cucchiaino di cannella;

4 mele;

1 limone.

La torta alle mele buona come la crostata della nonna e cremosa come i dolci degli chef

Iniziamo ovviamente dalle mele. Sbucciamole e tagliamole a cubetti. Dopodiché, mettiamo zucchero di canna e il succo di un limone in una pentola antiaderente. Aggiungiamo qualche cucchiaio d’acqua per favorire la formazione di una sorta di glassa. Dopo pochi minuti mettiamo le mele in padella e aggiungiamo la cannella. Noi consigliamo un cucchiaino, ma se siamo dei grandi fan di questa spezia possiamo tranquillamente abbondare. Cuociamo le mele a fiamma media per circa 5 minuti e spegniamo poi il fornello.

Ora dedichiamoci all’impasto, che dovremo preparare mettendo in una ciotola zucchero, farina, lievito e burro leggermente ammorbidito. A questo punto sarà necessario usare le mani per amalgamare gli ingredienti. Ci renderemo presto conto che l’impasto avrà la consistenza di una sabbia grumosa.

A questo punto foderiamo lo stampo con della carta da forno e mettiamoci dentro tre quarti dell’impasto. Schiacciamo il tutto con un cucchiaio fino a formare un fondo compatto e livellato. Creiamo uno strato con le mele e ricopriamo il tutto con il resto delle briciole.

Inforniamo a forno caldo a 170° C per circa 40 minuti in modalità ventilata.

