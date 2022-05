La Bilancia dovrebbe tenersi lontano da questi 3 segni zodiacali perché sarebbero previsti sconvolgimenti e tensioni alle stelle

Oggi torniamo con l’oroscopo di ProiezionidiBorsa, ma sarà un appuntamento insolito. Infatti, parleremo di argomenti scottanti, nel senso negativo del termine. Siamo abituati a leggere il nostro oroscopo per scoprire cosa ci riservino le stelle. Amore, lavoro e fortuna sono le voci che ci interessano di più.

Eppure, un fattore spesso sottovalutato è l’affinità tra i segni zodiacali, sia dal punto di vista dell’amore che dell’amicizia. Infatti, vi sono segni che, sebbene possano sembrare affini, in realtà non lo sono per niente. Una spiegazione a tutto questo ci viene fornita proprio dagli astri.

Ogni segno zodiacale ha delle proprie peculiarità, comuni a tutti i nati sotto il segno. Le differenze da soggetto a soggetto sono dovute dall’entrata in gioco dell’ascendente. Da qui si comprende l’importanza di questa figura nell’astrologia. A tal proposito, se non si conosce il proprio ascendente, ecco come calcolarlo.

Se, per esempio, siamo del segno della Bilancia, ma abbiamo come ascendente il Pesci, significa che avremo le caratteristiche di entrambi i segni, che variano a seconda delle circostanze e delle situazioni.

Tuttavia, quando si parla di affinità tra segni, ci riferiamo al fatto che le caratteristiche del proprio segno possano combaciare o meno con quelle degli altri segni accostati. È vero che “gli opposti si attraggono”, ma è anche vero che qualche scintilla potrebbe sempre scoppiare.

Le affinità con gli altri segni

Oggi ci dedichiamo alla Bilancia per un semplice motivo. È il segno più equilibrato di tutto lo zodiaco. Ciò significa che, se vi fosse qualche situazione particolarmente spiacevole, l’equilibrio innato della Bilancia potrebbe essere a rischio e, come conseguenza, potrebbe soffrirne.

La Bilancia è un segno straordinario, dotata di molte qualità. Le più belle sono, sicuramente, l’empatia e la sensibilità. Caratteristiche importanti per chi vorrebbe raggiunge l’equilibrio nella sua vita. La Bilancia odia litigare, non è rancorosa e si farebbe in quattro per l’amore e l’amicizia. Punti cardini della sua esistenza.

Proprio per queste ragioni, la Bilancia dovrebbe tenersi lontano dal Leone, dall’Ariete e dal Sagittario, ossia dai segni di Fuoco. Proprio come il fuoco che arde, questi 3 segni zodiacali hanno un temperamento troppo acceso, per i gusti della Bilancia.

La Bilancia dovrebbe tenersi lontano da questi 3 segni zodiacali perché sarebbero previsti sconvolgimenti e tensioni alle stelle

Avrebbero un carattere molto forte e determinato, caratteristiche positive che, però, andrebbero in contrasto con il carattere ponderato e tranquillo della Bilancia. Quest’ultima potrebbe assistere allo sconvolgimento del proprio equilibrio perché, da una parte potrebbero approfittare della sua bontà mentre, dall’altra parte, la Bilancia non si farebbe mettere i piedi in testa.

Questo, inevitabilmente, porterà a scontri, discussioni e tensioni, sia in amicizia che in amore. Effettivamente, i segni di Fuoco sono famosi per il loro carattere un po’ troppo dominante, da veri leader. La Bilancia non rientra in questa categoria ma, sicuramente, non è una subordinata. Pertanto, occhio, cara Bilancia! Tuttavia, i vincitori si vedono sulle lunghe distanze.

