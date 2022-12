4 mete da sogno in Trentino Alto Adige per sciare e rilassarsi nella natura a prezzi stracciati

4 mete da sogno in Trentino Alto Adige per sciare-proiezionidiborsa.it

Paesaggi innevati, piste meno affollate e aria pura di montagna da respirare a pieni polmoni. Il Trentino Alto Adige è una delle mete preferite da tutti nel periodo natalizio. Ma godersi la montagna senza stress e a prezzi economici è possibile, vediamo dove prenotare.

Il mese di dicembre e in particolare il periodo tra Natale e Capodanno sono spesso associati alla montagna. Cosa c’è di più bello di immergersi nell’atmosfera natalizia con paesaggi innevati e in luoghi da sogno. È proprio per questo motivo che la magica Regione del Trentino Alto Adige si riempie di turisti. Tutti ad accaparrarsi un posto per visitare luoghi di incredibile bellezza e spirito natalizio. Ma invece di prenotare nei soliti luoghi più cari e non accessibili a tutti, esistono posti altrettanto belli e accessibili.

4 mete da sogno in Trentino Alto Adige per sciare senza stress ma non solo

È il caso della prima tappa di cui parleremo oggi, Pinzolo, un gioiello meno conosciuto del Trentino. Questo luogo magico ha molto da offrire, panorama mozzafiato, rifugi attrezzati e poca calca. Prenotare a prezzi vantaggiosi nelle vicinanze è molto più accessibile, anche in pieno dicembre. Gli sciatori ameranno le dolci curve delle piste sempre innevate grazie agli impianti di innevamento. Questo piccolo Comune della Val Rendena è una gemma e si trova solo a pochi chilometri da Madonna di Campiglio.

Passiamo a Brunico, in provincia di Bolzano, cittadina medievale dalle mura antiche immersa nel verde. Stupendo il castello che diventa ancora più magico coperto dalla neve di questo periodo. Cannella e chiodi di garofano che profumano le vie della città illuminata da lucine natalizie. Accaparrarsi un posto per un viaggio last minute è possibile e a prezzi assolutamente più accessibili.

Non solo Bolzano, Trento, Merano o Madonna di Campiglio

Un’altra meta da sogno è sicuramente Canazei, molto più nota delle precedenti ma sempre molto economica. Il filo conduttore di tutti questi posti è sicuramente l’atmosfera magica che li contraddistingue in questo periodo. Qui gli appassionati di sport invernali potranno dedicarsi a tutte le attività che vorranno. Ma è il posto ideale anche per chi cerca solo relax o un posto dove passare un Capodanno magico.

Per finire, ci spostiamo nel Comune di Castelrotto, un vero paradiso di montagna tra i più suggestivi del Trentino. Lo splendido campanile fa da scenario ad un luogo che si tinge di bianco nel periodo invernale. Ai piedi dell’Alpe di Siusi, tappa obbligatoria è la Malga Marinzen da raggiungere in seggiovia. Musei tradizionali e tante attività da fare per chi non cerca relax ma avventura. Per risparmiare si può prenotare a qualche chilometro di distanza e trovare camere anche a 300 euro per due notti.

Ecco quindi 4 mete da sogno in Trentino Alto Adige per sciare e passare due giorni in montagna. Siamo ancora in tempo per prenotare, anzi, potremmo trovare qualche incredibile offerta last minute per delle cancellazioni. Invece regalare capi d’abbigliamento, o scarpe che per alcuni portano sfortuna, perché non regaliamo un bel viaggio?