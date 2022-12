Sgonfiarsi prima di Capodanno in soli 7 giorni: tutti ci troveranno in perfetta forma!

Arrivare a fine anno con qualche centimetro in meno ci farà sentire più belli e ci farà avere meno sensi di colpa a tavola. Non serve digiunare ma basta seguire dei semplici consigli.

Scegliere un outfit alla moda, sistemare i capelli, comprare qualche accessorio chic potrebbe non bastare per sentirsi al top.

Depurarci prima della notte più festaiola dell’anno può darci quella marcia in più per essere i più ammirati e invidiati. Pelle, capelli e sguardo risulteranno più luminosi e così potremo salutare l’arrivo del nuovo anno al massimo.

Sgonfiarsi prima di Capodanno con questi consigli di salute e bellezza

Ad insidiare la nostra forma c’è il Natale, con i suoi pranzi e le sue cene luculliane. Non possiamo certamente rinunciare a festeggiare il 25 dicembre come da tradizione. Ma abbiamo comunque dei giorni a disposizione per depurare il nostro corpo. Dovremo adottare delle strategie che ci faranno raggiungere l’obiettivo senza fatica.

Innanzitutto dobbiamo ricordare che ci sono degli alimenti che fanno sgonfiare la pancia velocemente. Tra questi ci sono ad esempio lo zenzero, infusi e tisane a base di tè verde e finocchio o menta e carciofo, lamponi, mirtilli, kiwi, mandarini, arance e pompelmo. Dovremmo inserire nella nostra alimentazione anche verdure come lattuga, sedano, zucchine, zucca e melanzane. I cereali privi di glutine come la quinoa, il riso ed il miglio sono indicati in sostituzione della pasta.

Oltre a scegliere bene gli alimenti da consumare, dovremo fare 5 pasti al giorno. Ogni pasto deve essere di quantità ridotte e deve essere consumato lentamente.

Potremmo usare delle gomme da masticare per attenuare la fame nervosa ma non bisogna abusarne. Masticare le cicche potrebbe aumentare il desiderio di cibo spazzatura.

Colazione, pranzo e cena detox

Per tornare in perfetta forma dovremo cambiare le nostre abitudini sin dalla colazione. Iniziamo la giornata con delle uova strapazzate con pane integrale tostato, proprio come fa il principe William. Mangiare proteine dona senso di sazietà e riduce gli zuccheri ingeriti. Potremmo bere un tisana a base di tè verde e ortica per depurare e drenare.

Dobbiamo inoltre risvegliare il metabolismo mangiando ogni 4 ore. Gli spuntini sono d’obbligo ma devono consistere in un frutto a scelta tra quelli che abbiamo indicato precedentemente. Evitiamo di mangiare la frutta a fine pasto, sarà sufficiente quella ingerita a metà mattina e metà pomeriggio.

Il pranzo sarà a base di cereali senza glutine conditi con verdura. In aggiunta possiamo mangiare un’insalata o verdure a foglia bollite. La cena può prevedere carne bianca o pesce magro ai ferri, minestrone e contorni di verdure. Dopo cena una tisana con curcuma e tarassaco, per stimolare la funzionalità epatica e renale come antinfiammatorio naturale. Ecco le ultime 3 raccomandazioni per sgonfiarsi prima di Capodanno con facilità.

Non trascuriamo di bere molto durante la giornata e di fare movimento. Possiamo anche assumere degli integratori a base di psillio o di ispagula per migliorare il transito intestinale aiutando il corpo a depurarsi.