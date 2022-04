La primavera è arrivata ed ecco che in molti di noi si affrettano a prenotare le vacanze estive. Se negli anni della pandemia in molti sono rimasti nel Belpaese, ora tanti si affrettano a viaggiare all’estero.

Una delle mete più amate dagli italiani è la Grecia, che con le sue spiagge, il suo mare e il suo cibo fa innamorare migliaia di viaggiatori ogni anno. Tuttavia, dobbiamo sapere che, altro che Mikonos e Santorini, ecco quali sono le isole greche con il mare paradisiaco meno note ed economiche, scopriamole insieme.

Il metodo migliore per risparmiare

Quando viaggiamo dobbiamo fare molta attenzione alle spese. In destinazioni come la Grecia è possibile imbattersi in prezzi stellari, che rendono la nostra vacanza davvero inaccessibile. Basterebbe, in realtà, conoscere i luoghi meno battuti dal turismo di massa ed evitare i posti più popolari.

In Grecia ci sono centinaia di isole, ognuna con una storia e delle tradizioni uniche. I turisti, però, si ammassano nelle poche più note, che di conseguenza sono molto costose e affollate. Oggi indicheremo un paio di isole che si trovano nell’arcipelago delle Cicladi e che sono lontane dalla movida e dai prezzi folli.

Altro che Mikonos e Santorini, ecco le isole greche con il mare paradisiaco da prenotare per spendere meno

La prima isola di cui parleremo è Tinos. Questa isola solitaria e brulla è una delle più belle del Mar Egeo. Famosa per la chiesa che ospita ogni agosto un affollato pellegrinaggio è bellissima e ventosa.

Le pendici dell’isola sono desertiche e battute dal vento di continuo. Le spiagge sono bellissime e solitarie e perfette per chi vuole silenzio e relax. L’isola offre la possibilità di pernottare in numerose strutture di élite raffinate senza spendere i prezzi folli delle isole vicine più famose.

La seconda isola di cui parliamo è Naxos, la più grande dell’arcipelago. Naxos ha una storia antichissima e pendici verdi e fiorenti. Perfetta per chi ama le escursioni e le spiagge, l’isola è piena di sorprese. Oltre a paesini abbarbicati sulle colline e coste da sogno, possiamo trovare anche i resti di templi antichi, come la celebre Portara, che accoglie chi arriva via nave.

Se amiamo la Grecia e il Mediterraneo ma abbiamo un budget limitato, possiamo scegliere una di queste due splendide isole ricche di sole e di cultura.

Approfondimento

Per viaggiare senza spendere tanti soldi ecco alcuni metodi semplici e alla portata di tutti.