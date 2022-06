Se siamo alla ricerca di un lavoro, anche part time per arrotondare, non possiamo rinunciare a queste occasioni. Varie sono le aziende alla ricerca di personale, anche solo per pochi mesi e ad orario ridotto. È un’ottima soluzione per chi non può lavorare a tempo pieno, ma vorrebbe mettere da parte qualche soldo in più. Tra i vari colossi che cercano nuovo personale troviamo supermercati, ma anche molte aziende di elettronica. Unieuro, ad esempio, cerca personale da inserire in negozio, ma anche in sede, in tutta Italia. Ma anche un gruppo tutto italiano del mondo della ristorazione è alla ricerca di personale, anche senza esperienza. Stiamo parlando del gruppo Cigierre, che al suo interno ingloba diverse catene di ristoranti molto amate da tutti.

Non lasciamoci sfuggire queste grosse opportunità di lavoro perché alcune famose catene italiane di ristoranti molto conosciute stanno assumendo

Del gruppo Cigierre fanno parte le famosissime Old Wild West e Pizzikotto, ma anche Wiener Haus, America Graffiti e Shi-s. Dal sito del gruppo si può accedere alla sezione dedicata alle offerte di lavoro e filtrare i risultati. Al momento, in totale, troviamo ben 303 offerte di lavoro attive a cui potersi candidare. Alcune di queste figure richiedono esperienza pregressa nella mansione e diploma di scuola superiore quinquennale. Per altre, invece, serve solo passione per il lavoro e disponibilità a lavorare su turni.

Alcune ghiotte offerte disponibili

La formula di alcune di queste offerte è davvero originale e innovativa. Il marchio sceglie di coinvolgere il futuro lavoratore spiegando i requisiti necessari per entrare a far parte del team. Ma, leggendo tra gli annunci, non si può fare a meno di rimanere colpiti dalla formula. Un esempio è l’annuncio/non annuncio per la ricerca di camerieri di sala per Pizzikotto a Cremona. Cercano chi sia fatto di un’altra pasta e chi voglia la scarpetta nel piatto, non quella di cristallo.

Le sedi di lavoro sono sparse un po’ ovunque, da Como ad Aosta fino a Firenze, Roma e Viterbo. Si può effettuare una ricerca per città e per brand inserendo una parola chiave. Tra le figure ricercate vi sono camerieri di sala, responsabili cucina, baristi e fattorini, ma anche vicedirettori, assistant restaurant manager o impiegati amministrazione del personale. Per potersi candidare basterà scegliere l’annuncio, compilare il form e allegare il proprio CV. Per consultare tutte le offerte nelle varie catene basterà accedere al sito del gruppo Cigierre.

Quindi non lasciamoci sfuggire queste grosse opportunità di lavoro, i profili richiesti sono davvero tanti. Controlliamo sul sito del gruppo e candidiamoci all’offerta che corrisponde alle nostre necessità. Se, però, il mondo della ristorazione nello specifico non dovesse fare per noi, anche diverse catene di supermercati cercano nuovo personale. È sempre bene controllare le sezioni “Lavora con noi” sui vari siti per essere aggiornati sulle nuove proposte.

Approfondimento

Questo colosso tutto italiano sta assumendo personale per i mesi estivi e la paga non è affatto male