È l’antipasto di Natale da fare il giorno prima, perfetto per chi non ha tempo! Buono e scenografico!

Come organizzare in anticipo il menù per le feste? Ecco la ricetta favolosa, semplice e di classe che farà impazzire tutti in poche mosse. Vediamo di che si tratta.

Ad una manciata di giorni dal Natale ci si avvia alla preparazione del grande menù delle festività. Si parte dalla Vigilia e si arriva all’epifania con un carico di pietanze talmente buone da far girar la testa. Le prelibatezze che arricchiranno le nostre tavole saranno le più disparate. Per la tradizione, il menù di Natale apre le porte alle bontà del mare. Esistono, poi, quei piatti speciali, facili e furbi da poter preparare in anticipo e quindi ottimizzare i tempi e la fatica.

Il carpaccio di polpo, ad esempio, è uno di quelli. È l’antipasto di Natale da fare il giorno prima più gustoso, leggero e scenografico di sempre. Una pietanza che stupisce, soddisfa e piace a grandi e piccini con facilità.

Piccoli consigli utili per un risultato strepitoso.

Per un risultato da fare invidia ai migliori chef si consiglia di lessare il polpo, pressarlo in una bottiglia per regalargli una forma cilindrica e poi andrà fatto raffreddare in frigo per un giorno. Successivamente bisognerà tagliare a fettine e condire con un’emulsione a base di limone. Elegante e delizioso, il carpaccio di polpo solleticherà l’appetito di amici e parenti. Ovviamente, per un piatto spettacolare, il prodotto deve essere freschissimo. Inoltre, se il polpo è piuttosto grande si consiglia di batterlo con un batticarne in modo da ammorbidire le carni.

Ecco tutto l’occorrente

Ingredienti:

1 kg di polpo ;

; 1 carota ;

; costa di sedano ;

; 1 cipolla ;

; alloro, pepe rosa in grani e bacche di ginepro q.b. (facoltativo);

q.b. (facoltativo); succo di un limone ;

; sale e olio extravergine d’oliva q.b.;

q.b.; 1 spicchio d’aglio;

prezzemolo tritato q.b.

Innanzitutto, bisognerà pulire il polpo. Quindi, con un coltello piuttosto affilato incidere il polpo lungo tutta la sacca. Poi, asportare occhi e interiora. Lavare bene sotto l’acqua corrente e fredda per rimuovere gli eventuali residui di sabbia.

A questo punto, in una casseruola unire la carota e il sedano tagliati a pezzetti, la cipolla, poi il pepe rosa in grani. Infine, anche un pizzico di sale, l’alloro e le bacche di ginepro. Aggiungere una buona quantità d’acqua e portare a bollore. Ora è il momento di immergere i tentacoli del polpo in acqua bollente per 3-4 volte in modo da farli arricciare.

Poi, immergere il polpo e farlo cuocere per 30-40 minuti (a seconda della grandezza). Una volta cotto, tirar fuori dall’acqua il polpo e tagliarlo in 6-7 parti.

A questo punto, inserire il polpo all’interno di una bottiglia in plastica, precedentemente tagliata a metà. Bucherellare il fondo e pressare il polpo con un bicchiere. Dai fori appena creati uscirà il liquido in eccesso.

Poi, con delle forbici tagliare le estremità della bottiglia e formare delle linguette. Queste linguette serviranno a chiudere la bottiglia che dovrà essere sigillata con un foglio di pellicola trasparente. Poi, far riposare in frigo per 24 ore circa. Una volta trascorso il tempo di riposo, sfilare il polpo dalla bottiglia e tagliarlo a fette sottili. In una ciotola mescolare il succo di un limone con l’olio di oliva, un pizzico di sale e prezzemolo tritato. Mescolare gli ingredienti. Poi, impiattare il polpo e condire con l’emulsione al limone.

Come conservarlo?

Il carpaccio di polpo è l’antipasto di Natale da fare il giorno prima che può tranquillamente essere conservato all’interno del frigo anche nei giorni successivi. Si consiglia di coprirlo con una pellicola trasparente e si manterrà fresco per un paio di giorni. È un piatto ideale per anticipare il lavoro e avere già qualcosa di pronto da servire subito. Il tempo risparmiato in cucina potremmo usarlo per altre cose. Alla scelta dell’outfit, ad esempio, abbinando il rosso in modo più chic e alla moda, oppure impacchettando gli ultimi regali, magari con le confezioni fai da te che stanno spopolando in questo periodo.