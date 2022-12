Non solo con albero e presepe, ecco come rendere davvero natalizia la nostra casa

Tutti gli anni a Natale siamo soliti addobbare l’albero e preparare il presepe. Un modo per respirare aria natalizia anche in casa. Tuttavia oltre a questi due simboli esistono anche altri addobbi. Nei paragrafi seguenti scopriremo quali decorazioni possono rendere la nostra casa davvero natalizia.

Ogni anno a Natale siamo soliti addobbare l’albero e preparare il presepe in casa. Due tradizioni che si tramandano da tantissimi anni. L’albero di Natale nasce in Germania e rappresenta la rinascita. Questo albero della vita si lega alla figura di Cristo e alla croce, fatta appunto di legno. Il presepe ha origini antichissime. Si fa riferimento addirittura al periodo medioevale. Il presepe racconta la nascita di Gesù attraverso la raffigurazione di tutti i personaggi e i luoghi della tradizione. Tuttavia possiamo addobbare la nostra casa non solo con albero e presepe. Esistono tanti altri oggetti che richiamano la magia del Natale. Piccoli dettagli che renderanno la nostra casa davvero natalizia.

Addobbi tradizionali

Come abbiamo accennato i simboli di Natale sono proprio l’albero e il presepe. Il Natale è tradizione, ma anche tanta fantasia. Dunque anche albero e presepe possono essere personalizzati. Partendo dall’albero di Natale, possiamo addobbarlo a tema o in abbinamento ai colori di casa. Possiamo scegliere colori delicati e l’uso di fiori al posto delle pigne. Possiamo scegliere tra vari colori, ad oggi esistono alberi di Natale di tantissimi colori diversi. Anche le forme e i materiali tra cui scegliere sono tanti. È possibile prediligere il classico albero, oppure un oggetto dalla forma più stilizzata.

Per quanto riguarda il presepe, le composizioni possono essere di materiali diversi. Esistono versioni di dimensioni ridotte, adatte a chi non possiede ampi spazi. Ma anche ricostruzioni fedeli della storia. Ad oggi è possibile far rivivere la tradizione anche con statue in movimento ed altri effetti speciali all’interno del presepe. In entrambi i casi, sia fare l’albero di Natale che il presepe, ci fa tornare bambini.

Non solo con albero e presepe, ecco come decorare la casa

A Natale si ritorna bambini, si dà spazio a luce e colori. Per decorare casa, dopo aver fatto albero e presepe, possiamo fare tanto altro ancora. La prima cosa che possiamo fare è procurarci una stella di Natale. Queste piante tipiche di questo periodo festivo sono un modo facile per dare colore. Se preferiamo possiamo anche scegliere un altro tipo di pianta. Importante è che richiami i colori del Natale. Ad esempio si possono attaccare adesivi natalizi a tutte le finestre di casa. Scegliere cuscini e plaid rossi a tema natalizio per il nostro divano. Ed ancora coprisedie rosse.

Anche in bagno utilizziamo un completo di asciugamani con fantasia natalizia. Anche in cucina curiamo i dettagli. Un grembiule rosso a fantasia natalizia, strofinacci e presine a tema. Infine non trascurate i tappeti, procurarsi sempre un tappeto completo di auguri natalizi. E se proprio decidiamo di fare le cose perbene, posizioniamo in casa una riproduzione di babbo natale o delle renne di peluche.