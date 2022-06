Generosi, colorati, belli e allegri, i fiori delle ortensie regalano grandi soddisfazioni sia in vaso che nel giardino di casa. Distese variopinte che si coltivano facilmente. I fiori, nella maggior parte delle specie, si presentano di colore bianco, ma molto amate sono anche quelli blu, rossi, rosa, violetto o viola scuro. Basta poco impegno per far crescere le ortensie belle e in salute. Con qualche piccolo segreto di coltivazione si può stimolare la fioritura in poche mosse.

Questi arbusti resistono bene al caldo. Tuttavia, le temperature roventi dell’estate e la continua esposizione ai raggi solari, potrebbero compromettere l’intero stato di salute della pianta. Per evitare ortensie sofferenti, fiori flosci e foglie ingiallite, l’ideale sarebbe mettere in pratica qualche trucchetto degli esperti. Non tutti sanno, infatti, che le ortensie possono soffrire di crisi idrica. Un fenomeno piuttosto ricorrente. In buona sostanza, l’acqua delle innaffiature, soprattutto se la pianta è in vaso, potrebbe non arrivare in modo efficace alle radici. Dunque, la pianta potrebbe indebolirsi e poi morire velocemente. Esistono, però, delle tecniche facilissime per ovviare a tale problematica.

Quindi, ecco perché per evitare ortensie sofferenti e che seccano facilmente basta questo facilissimo trucchetto che salva la pianta in vaso dalla morte certa

Il primo passo per capire se la pianta è in crisi idrica è quello di analizzare le foglie. Queste ultime, infatti, appariranno basse e un po’ raggrinzite. La mancanza d’acqua potrebbe far morire anche un grande cespuglio in pochi giorni. Dunque, è meglio correre subito ai ripari.

In questi casi, la soluzione migliore è quella di provvedere a delle “bagnature di soccorso”. Ovvero, delle innaffiature piccole ma frequenti. In questo modo, si potrà aiutare l’arbusto a riacquistare forza e salute. Dopo questa operazione d’urto, bisognerà annaffiare la pianta una volta al giorno. Però, più che una dose leggera su fiori e foglie, servirà versare l’acqua direttamente sul terreno, vicino alle radici.

Il terreno

Per consentire alle ortensie di svilupparsi in modo sano, anche il terriccio che si utilizza è importante. Per la verità, queste piante si adattano a molte tipologie di suolo diverso, tuttavia, meglio optare per terreni capaci di trattenere l’acqua più a lungo. Quindi, di mantenersi umidi ma senza creare dei ristagni di liquidi.

