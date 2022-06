Versatili e ricche di sapore, le melanzane si prestano alla realizzazione di innumerevoli prelibatezze. Dagli antipasti ai primi, dai contorni ai secondi, diventando protagoniste persino dei dolci. Le melanzane sono un vero asso nella manica in cucina e di sicuro, nella bella stagione, sono le regine delle tavole. Come resistere, ad esempio, alla bontà di una bella fetta di parmigiana? Un piatto talmente speciale da meritarsi un posto nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani, redatta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La ricetta tradizionale prevede una base di melanzane fritte e gratinate in forno con passata di pomodoro, basilico, aglio e formaggio. Esistono poi, tantissime altre versioni buone da far leccare i baffi. Sicuramente, per un salvacena goloso, ma sano e con poche calorie, la parmigiana veloce senza frittura è davvero il piatto ideale.

Chi, invece, non vuole rinunciare alla frittura, ma intende limitare i grassi e le calorie, dovrebbe conoscere un trucchetto davvero facile e veloce.

Ecco, dunque, come avere melanzane leggerissime anche se fritte con questo trucchetto che impedisce di far assorbire troppo olio, ottimo per una parmigiana o altre ricette light

La melanzana appare spugnosa, una caratteristica che la rende maggiormente predisposta ad assorbire l’olio. Per ottenere una cottura perfetta, ma senza eccedere con l’effetto “oleoso”, possiamo sfruttare un piccolo escamotage di cucina.

Il piccolo segreto è quello di procedere con una precottura delle melanzane. In questo modo, si riduce notevolmente il potere assorbente dell’alimento. Secondo molti chef, bisognerebbe lavare e asciugare le melanzane. Poi, tagliarle nella forma desiderata. Disporle su un piatto e lasciarle cuocere in microonde per 5-8 minuti a 800-1000 watt. Lasciar raffreddare e poi procedere alla classica frittura. In questo modo, si eviterà che le melanzane s’impregnino d’olio. Inoltre, il sapore resterà inalterato.

3 veloci alternative

A chi non possiede il microonde, proponiamo altri 3 rapidi consigli di cottura per ottenere melanzane leggerissime anche se fritte.

Per permettere alle melanzane di assorbire meno olio, si potrebbe farle rosolare in padella (senza aggiungere grassi). Basteranno 2-3 minuti di cottura coperte dal coperchio. Poi, si potrà procedere con la normale frittura.

Altro piccolo trucchetto consiste nel passare le fette di melanzane nella farina e solo dopo immergerle nell’olio bollente.

Infine, molti altri spennellano con dell’olio le singole fette di melanzane. Poi, si passa alla cottura in padella (senza aggiunta di altro olio) e coperte dal coperchio.

