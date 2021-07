Quanto sono importanti le vitamine d’estate per mantenerci in forze con la maggiore spossatezza dovuta al caldo. Altrettanto fondamentale l’apporto dell’acqua e lo ripetiamo allo sfinimento soprattutto per tutti coloro che non sono abituati a bere tanto durante la giornata. Spesso proprio quei sensi di stanchezza e mancamento li dobbiamo alla disidratazione e bere acqua o tè o tisane è il modo migliore per combatterla. Tornando alle nostre vitamine questa è la vitamina più importante del momento ma assumerla senza parere medico è pericoloso e vediamo il perché.

Nessun integratore è da prendere a caso

Partiamo da un presupposto semplicissimo che riguarda tutti gli integratori e i multivitaminici: prenderli senza consulto medico non è propriamente corretto. Oltre a stare male rischiamo di assumere una vitamina che non ci serve a nulla magari spendendo cifre importanti. Visto che le cure con prodotti di qualità non sono propriamente economiche. E questo discorso riguarda ancor di più la vitamina protagonista del nostro articolo: la D.

È la vitamina più importante del momento ma assumerla senza parere medico è pericoloso

Quando assumere dunque integratori di vitamina D se il livello è davvero basso? Innanzitutto, sono gli esami del sangue a evidenziarne la mancanza perché di contro assumerne troppa può avere degli effetti collaterali. Consideriamo che solitamente tra il sole e i cibi che portiamo a tavola la maggior parte di noi assume vitamina D a sufficienza quotidianamente. A rischio ipovitaminosi, cioè in carenza, sono soprattutto queste categorie:

vegani;

diabetici di tipo 2;

pazienti in terapia oncologica;

reduci da fratture gravi in trattamento medico-ospedaliero.

Quali sono le conseguenze di troppa vitamina D

Vomito e diarrea ma anche mal di testa e mancanza di appetito sono i sintomi più comuni di un eccesso di vitamina D nel sangue. Ma attenzione anche a improvvisi crampi muscolari e dolori addominali senza apparente motivo. Il rischio di assunzione a caso di questa vitamina D è infatti l’eccessiva concentrazione di calcio negli organi con la formazione dei famosi e odiosi calcoli. Per questo non dobbiamo assumere troppa vitamina D soprattutto in estate che il sole ce la passa naturalmente.

