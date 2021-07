L’estate col caldo porta con sé molti fastidi e non ci riferiamo solo a mosche e zanzare o afa e sudore. Ma parliamo della classica puzza dei bidoni di casa che complici anche le scorpacciate di meloni e angurie si fanno sentire. Il sistema migliore per evitare tutto ciò è ovviamente lavare i bidoni ogni giorno ma non è poi così automatico visto che in casa ci sono mille altre operazioni quotidiane. Ma c’è un modo per dire stop per sempre alla puzza delle pattumiere con 3 sistemi perfetti che pochi conoscono e sono davvero validi.

Riutilizzare i fondi di caffè

Prima di buttare i fondi del caffè pensiamoci non solo per le piante ma anche per i bidoni di casa. Un vecchio rimedio della nonna questo ed è proprio il caso di dirlo anche perché utile e gratuito. Togliamo i fondi dalla moka e mettiamoli ad asciugare in una terrina. Quindi una volta secchi adagiamoli alla base del bidone e mettiamoci sopra il sacchetto. Sistema perfetto per contrastare l’umidità e gli odori degli alimenti in deterioramento.

Stop per sempre alla puzza delle pattumiere con 3 sistemi perfetti che pochi conoscono

Altro sistema super economico ma altrettanto efficace quello del sale grosso. Sempre in maniera simile al caffè, versiamo 3 cucchiai abbondanti di sale grosso sul fondo della pattumiera così da prevenire umidità e cattivi odori. C’è anche chi fa sciogliere il sale nell’acqua e poi con una spugna pulisce a lascia un leggero strato di soluzione nel bidone.

Metodo boyscout per bidoni piccoli

Ecco un vecchio trucco dei boyscout e di chi ha fatto i mitici campi scuola parrocchiali. Soprattutto in caso di bidoncini non troppo grandi useremo delle fette di limone che andremo a inserire sempre nel bidone sotto al sacchetto. L’acido ascorbico contenuto nel limone farà sì che non sentiremo puzza ma solo aroma limonino. Chiudiamo con un piccolo trucchetto per quando mangiamo l’anguria. Prima di gettarla nel bidone, ricordiamoci di sciacquare le fette così da andare a togliere la parte zuccherina e acquosa che andrà a formare poi gli odori. Magari facciamolo sopra un secchio così non sprecheremo l’acqua e la daremo alle piante.

