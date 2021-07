Con l’arrivo dell’estate e del caldo molte persone over 50, ma non solo, si dimenticano della necessità di prendersi cura della pelle.

Tuttavia, proprio l’estate è il momento in cui bisognerebbe occuparsi maggiormente della propria pelle per evitare il formarsi di macchie.

Chi, invece, continua a prendersene cura in alcuni casi riduce le cure alla sola protezione solare.

Al contrario, è bene sapere che non è solo il sole a mettere in pericolo la pelle, bisogna anche fare attenzione agli sbalzi di temperatura.

Una delle sfide più grandi che si combattono in estate è quella di non commettere l’errore di limitare l’utilizzo di creme per via del caldo.

Come curare la pelle dopo i 50 anni per mantenerla giovane e senza macchie

Per quanto riguarda la cura della pelle in vacanza, si consiglia di utilizzare un detergente la mattina scegliendolo tenendo conto del tipo di pelle.

La detersione, infatti, è il primo passo per mantenere la pelle sana e luminosa anche in estate. Si potranno utilizzare sia il latte idratante che l’acqua micellare, utili per non irritare la pelle.

Si consiglia di lavare il volto con l’acqua fredda dal momento che aiuterà a contrastare maggiormente la comparsa di rossori.

Attenzione anche al momento dell’asciugatura del viso, meglio tamponare senza sfregare per non creare irritazioni.

In seguito, spalmare la crema solare utilizzandone una con fattore di protezione di almeno 30 per proteggere la pelle dalle macchie.

Sera

La sera, poi, si dovrà nuovamente detergere la pelle utilizzando un detergente schiumoso. Concludere la cura della pelle utilizzando una crema viso da scegliere tenendo conto della necessità.

Si consiglia di utilizzare una crema che non appesantisca, preferibilmente acquosa.

Uno dei falsi miti riguardano l’esfoliazione che, secondo alcuni, potrebbe portare via l’abbronzatura. Utilizzando alla sera una tipologia delicata di esfoliante si eviterà questo problema.

La maschera viso, poi, potrà essere applicata con una frequenza variabile da una a due volte alla settimana e lasciata in posa un quarto d’ora.

Importante, poi, non dimenticare la zona del contorno occhi e bocca.

Integratori

Si potranno, poi, utilizzare degli integratori antietà previo consulto con il proprio medico. Si tratta di integratori con funzione antiossidante utili per proteggere la pelle in seguito all’esposizione a sole e salsedine. Ecco, quindi, come curare la pelle dopo i 50 anni per mantenerla giovane e senza macchie.

