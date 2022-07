È tempo di aperitivi in spiaggia e cene all’aperto. La bella stagione è il periodo migliore per organizzare rimpatriate con amici e parenti. D’altronde, quella targata 2022, sarà ricordata come l’estate della ripartenza, seppur sotto l’influenza del coronavirus e le sue varianti. Cresce il desiderio di godere di qualche ora di spensieratezza, soprattutto dopo 2 anni di pandemia.

Complice il caldo e il tempo che scarseggia sempre, non c’è più voglia di stare in cucina dietro i fornelli. Dunque, si cercano nuove ricette facili e veloci da condividere con gli ospiti. Altro aspetto su cui si punta nel periodo estivo è la leggerezza dei piatti. Con la ricetta giusta, persino il dolce diventa una pietanza da mangiare senza troppi sensi di colpa. È il caso del tiramisù con 20 g di zucchero e senza uova o mascarpone. Una vera delizia che accontenta tutti in pochi minuti.

Altro piatto che mette d’accordo grandi e piccini sono le torte salate. Quella che mostreremo di seguito è la torta salata con zucchine più buona dell’estate. Si prepara in 10 minuti ed è molto popolare sul web. Una ricetta con poca farina e tante zucchine che prende il nome di torta invisibile. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti per 4 persone

250 g di zucchine di media grandezza;

2 uova;

70 g di farina tipo 00;

50 g di formaggio spalmabile;

1 cucchiaio di formaggio grattugiato;

sale q.b.

10 g di lievito istantaneo per torte salate.

È la torta salata con zucchine più buona dell’estate, ideale per aperitivi o cene veloci ed economiche. Procedimento

Bastano 10 minuti per preparare la torta invisibile alle zucchine. Innanzitutto, bisognerà lavare le zucchine ed eliminare le estremità. Poi, affettarle a fette molto sottili. Prendere una ciotola, sbattere le uova e aggiungere anche un pizzico di sale e il formaggio spalmabile e il parmigiano. Poi, unire la farina e il lievito. Mescolare per amalgamare tutti gli ingredienti, cercando di evitare la formazione di grumi.

A questo punto si dovranno unire le zucchine tagliate a fette sottili in precedenza. Prendere una pirofila e versare l’impasto della torta salata. Livellare con un cucchiaio. Ed ora, non ci resterà che cuocerla in forno. Impostare una temperatura di 190°C e far cuocere per circa 40 minuti. Ed ecco che in poche e semplici mosse potremmo portare a tavola un piatto buono, goloso e ricco di gusto.

