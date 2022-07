5 consigli per avere una pelle dall’abbronzatura naturale e luminosa, senza segni, rughe e macchie ma baciata dal sole

Con l’estate e il caldo intenso e costante, non è semplice sfuggire al sole e prenderlo nelle giuste dosi. Tuttavia, se l’obiettivo è: avere una pelle abbronzata ma anche luminosa e senza macchie e rughe, è essenziale seguire delle regole. Non ultima, inoltre, è la necessità di badare anche alla propria salute. Molti non lo sanno ma, sul piano biologico, l’abbronzatura serve al corpo per difendersi dal sole. Infatti, è proprio grazie alla produzione di melanina che l’organismo si protegge dai raggi ultravioletti. Ebbene, per arrivare però al cuore del problema, cerchiamo di capire cosa fare per ottenere una pelle dorata ma anche luminosa e bella. Anzitutto, per preparare la pelle all’abbronzatura, bisogna scegliere i giusti alimenti, facendo il pieno di vitamine, con frutta e verdura. Una delle verdure da prediligere è la carota, ricca di betacarotene, utile ad attivare la produzione di melanina.

I consigli

Il secondo consiglio è quello di bere molta acqua, per idratare la pelle dall’interno, rendendola bella e luminosa. Terzo consiglio, riguarda la modalità di esposizione al sole. Si tratta, in particolare, di comportamenti che hanno una grande rilevanza non solo per la nostra bellezza ma anche per la salute. Ebbene, per evitare scottature e melanomi, nonchè l’invecchiamento precoce della pelle, occorre evitare l’esposizione tra le 11.00 e le 16.00. La ragione è che in detta fascia oraria, l’intensità dei raggi è più forte e pericolosa. Inoltre, è importante sapere che rimanere sotto l’ombrellone non è la soluzione, perchè i raggi ultravioletti lo attraversano, raggiungendoci. Tra i 5 consigli per avere una pelle dall’abbronzatura naturale, vi è: l’utilizzo della giusta crema solare. Essa va applicata almeno 10/15 minuti prima dell’esposizione, va rinnovata ogni 2 ore e, comunque, dopo ogni bagno. Questo vale anche se la crema sia resistente all’acqua.

5 consigli per avere una pelle dall’abbronzatura naturale e luminosa, senza segni, rughe e macchie ma baciata dal sole

In particolare, bisogna fare attenzione a proteggere la pelle dei bambini, che è molto sensibile ai raggi solari. Per loro, l’applicazione della protezione è essenziale ad evitare che sviluppino melanomi da grandi. Infine, è bene sapere che la crema solare è utile anche allo scopo ultimo di un’abbronzatura uniforme e luminosa. Infatti, grazie ad essa, l’abbronzatura resiste più a lungo. Infine, è essenziale idratare la pelle, per evitare secchezza e spellature. In più, giova anche utilizzare leggeri peeling, prima di esporsi al sole.

Approfondimento

Utilizzare creme solari ridurrebbe del 40% il rischio di danni alla pelle e di queste gravissime malattie, secondo gli esperti