Deliziosa, dal sapore rustico e dall’aspetto stuzzicante, questa parmigiana è da non perdere.

Leggera e sfiziosa, si prepara in pochissimo tempo e riuscirà a soddisfare anche i palati più difficili.

Questa versione si discosta dalla più tradizionale parmigiana di melanzane, disponibile qui, ma non bisogna preoccuparsi! Nessuno rimpiangerà la ricetta classica.

Un’altra idea eccezionale e che prevede le zucchine è disponibile in questo articolo “Cremosissima parmigiana di zucchine in padella pronta in 15 minuti e non prevede frittura, consigliatissima!”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

É la parmigiana di zucchine più buona del momento, leggera e semplicissima sta spopolando

La versione proposta quest’oggi è molto popolare sul web. Richiestissima nella stagione estiva grazie all’abbondanza di zucchine fresche di stagione, questa ricetta prevede l’aggiunta delle patate che renderanno il piatto cremoso e goloso.

Ingredienti

500 g di zucchine lunghe;

500 g di patate;

250 di scamorza con pochi grassi ( per un risultato più saporito e goloso, però, è consigliatissima anche la provola affumicata);

100 g di parmigiano grattugiato;

sale, pepe e olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento

Per portare in tavola un piatto eccezionale il primo passaggio è quello di lavare, pelare e tagliare a fettine sottili le patate. Poi, immergerle in una pentola con acqua fredda e lasciare da parte. Le zucchine, invece, andranno tagliate a fettine longitudinali. Un processo semplicissimo ma che risulta sostanzialmente il più lungo della ricetta. Fatto questo, non resta che comporre il piatto.

Prendere una pirofila e aggiungere un leggero filo d’olio. Successivamente, comporre il primo strato, disponendo le fettine di zucchine. Poi, aggiungere un filo d’olio anche sopra lo strato di zucchine e insaporire con una spolverata di pepe e un pizzico di sale.

A questo punto, cospargere con poco parmigiano e decorare con le fette di scamorza o provola. Comporre allo stesso modo anche gli altri stati.

Infine, cuocere circa 25 minuti alla temperatura di 180°C. In pochi minuti si potrà portare in tavola una prelibatezza filante e gustosa. Ed è per questo che è la parmigiana di zucchine più buona del momento, leggera e semplicissima sta spopolando.