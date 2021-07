Incredibilmente buona e sorprendentemente semplice da realizzare. Questa parmigiana di zucchine si trasformerà sicuramente nel più geniale trucco di cucina per portare in tavola un piatto squisito, pratico e veloce.

D’altronde quando si hanno poche idee per il pranzo o la cena con amici e parenti, scegliere una parmigiana di zucchine o di melanzane è sicuramente una scelta vincente.

Ed ora, ecco la cremosissima parmigiana di zucchine in padella pronta in 15 minuti e non prevede frittura, consigliatissima!

Ingredienti per 8 persone

a) 700 g di zucchine;

b) 500 ml di besciamella (per la ricetta cliccare qui);

c) 250 g di scamorza o provola;

d) 100 g di prosciutto cotto;

e) olio extravergine d’oliva, basilico, sale e pepe q.b.

Cremosissima parmigiana di zucchine in padella pronta in 15 minuti e non prevede frittura, consigliatissima! Procedimento

Innanzitutto bisogna lavare e tagliare le fette le zucchine a fette. Grigliarle in modo veloce.

In una padella versare un filo d’olio e aggiungere la besciamella. A questo punto, creare uno strato di zucchine, aggiungere poi il prosciutto e la scamorza, un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Successivamente versare un altro po’ di besciamella.

Procedere allo stesso modo per il secondo strato. Disporre le fette di zucchine, poi ricoprire con la besciamella. Livellare con l’aiuto di un cucchiaio ed arricchire con il prosciutto e la scamorza tagliata a cubetti. Aggiungere giusto un pizzico di sale e un’altra velocissima spolverata di pepe. Ricoprire con la besciamella.

Una volta formati tutti gli strati bisogna provvedere alla cottura, rigorosamente in padella. Coprire con il coperchio e far cuocere a fiamma bassa per circa 15 minuti ed il gioco è fatto. In poco tempo si potrà portare in tavola una prelibatezza eccezionale e davvero gustosa e facilissima.