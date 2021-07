Melanzane e pinoli tostati sono solo due dei deliziosi ingredienti con cui realizzare questo piatto esplosivo. La parmigiana è uno dei cavalli di battaglia di quasi ogni casalinga. La morbidezza, il gusto e tantissimi strati in cui affondare la forchetta rendono questo piatto irresistibile al gusto.

La Redazione di Cucina vuole, però, proporre ai Lettori la ricetta di una variante esclusiva. Davvero gustosissima e filante questa parmigiana allo yogurt e basilico sta letteralmente conquistando tutti quelli che la preparano. Ecco quali ingredienti occorrono per questa deliziosa ricetta.

Ingredienti per la parmigiana di yogurt e basilico

800 grammi di melanzane;

500 grammi di salsa di pomodoro;

200 grammi di yogurt greco;

100 grammi di formaggio grattugiato;

uno spicchio d’aglio;

cipolla q.b;

4 cucchiai di pinoli;

un mazzetto di basilico;

olio extravergine d’oliva;

sale q.b.

olio di arachidi per la frittura.

È gustosissima e filante questa parmigiana allo yogurt e basilico sta letteralmente conquistando tutti

Iniziare sbucciando le melanzane e affettandole abbastanza sottili. Salare e poi friggere le melanzane nell’olio di arachidi ben caldo. Consigliamo di eliminare quanto più olio possibile dopo la frittura, posizionando le melanzane su carta assorbente. In padella soffriggere l’olio d’oliva, l’aglio e la cipolla tritata per alcuni minuti. Aggiungere, successivamente, anche la salsa di pomodoro e alcune delle foglie del basilico.

Una volta terminata la cottura del sugo, distribuirne alcuni cucchiai sul fondo di una teglia da forno. A questo punto distribuire sul pomodoro le melanzane precedentemente fritte. Alternare un nuovo strato di sugo, un’abbondante manciata di formaggio grattugiato, le foglie di basilico e i pinoli precedentemente tostati. Parte dei pinoli serviranno anche come decorazione per l’ultimo strato.

Come preparare la crema per la parmigiana

In una boule da cucina inserire lo yogurt e circa due cucchiai di formaggio grattugiato. Quindi salare e mescolare gli ingredienti con cura. Terminare la parmigiana con la crema di yogurt appena preparata e una buona mangiata dei pinoli tostati rimasti. Cuocere la parmigiana in forno preriscaldato a 180 gradi per una buona mezz’oretta.

Un piccolo consiglio consiste nel terminare gli ultimi minuti di cottura con il forno impostato a grill. Questo dorerà la crema di yogurt e i pinoli e formerà una deliziosa crosticina. Gustare la parmigiana dopo averla lasciata leggermente intiepidire fuori dal forno.

