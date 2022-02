Negli ultimi anni abbiamo visto come la moda stia facendo ritornare di tendenza questo fantastico decennio. Gli anni ‘90 rappresentano in qualche modo il progresso tecnologico con la nascita di Internet. Così la moda una volta accessibile solo tramite carta stampata diventa universale e alla portata di tutti.

Abbiamo visto il ritorno dei camicioni in flanella con la stampa a quadri ma anche delle zeppe. Pantaloni larghi e a palazzo, ma anche jeans a vita ultra-bassa che indossavano tutte le celebrità.

Sono tornate di moda le sneakers come le Converse, le Superga o le Nike Air Force. Rigorosamente bianchissime e non effetto vissuto come negli ultimi tempi. Quindi è meglio tirare fuori le nostre scarpe da ginnastica e sbiancare le suole ingiallite.

Insomma il trend per questo 2022 è assolutamente ispirato agli anni ‘90 e alla sua rivisitazione. Non solo nella moda però, anche le tendenze in fatto di capelli tornano ad ispirarsi a quegli anni. Il look sbarazzino e scompigliato diventa un must have per questa stagione.

È la nuova tendenza del 2022 questo taglio sbarazzino che sta spopolando perché dona volume e allunga viso e collo

Si torna al taglio corto comodissimo e facile da acconciare prima di uscire di casa. Possiamo dire addio a piastra e ferri arricciacapelli ed essere pronte in un baleno. Questo taglio super di tendenza si chiama bixie e non è altro che un incrocio tra caschetto e mullet.

Un taglio estremamente versatile perché si può portare scompigliato oppure più elegante. Taglio corto sulla nuca e molto scalato ma volume estremo direttamente sulla parte superiore. Due ciocche un po’ più lunghe che incorniciano il viso allungano anche il collo. Così sembreremo più giovani di 10 anni senza rischiare di portare il classico taglio corto più da signora.

Ideale per chi ha capelli ultra sottili

I capelli sottili tendono ad appiattirsi in testa, purtroppo. Giocando con lunghezze e volumi possiamo modellare il taglio direttamente sui nostri lineamenti. Chi ha un viso un po’ più tondo non può fare a meno delle ciocche scalate sulle tempie. Chi ha un viso più ovale può esagerare e accorciare ancora di più, magari aggiungendo una frangetta. Ma non da portare liscia sulla fronte, anzi meglio se scompigliata come se ci fossimo appena svegliate.

Per quanto riguarda i toni freddi del biondo o del castano sono da preferirsi a quelli caldi. Ma anche colorazioni più particolari come il Very Peri, la nuova tendenza di quest’anno. Colori sgargianti e vivaci che portano allegria e vitalità in questo anno di rinascita per tutti.

Quindi è la nuova tendenza del 2022 questo taglio assolutamente da provare per rinnovare il look. Però se non vogliamo rinunciare alle lunghezze possiamo provare il long bob. Molto di moda l’anno scorso ormai è diventato un evergreen e non potremmo esserne più felici.

