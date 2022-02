5 semplici consigli su come difendersi dal caro bollette per cercare il gestore migliore e risparmiare su luce e gas

Uno dei temi principali di questo inizio 2022 è l’aumento delle bollette dell’energia. Tutti siamo in fremente attesa per capire quanto inciderà sulle nostre spese. Le informazioni che riceviamo da più parti dipingono un quadro molto fosco, soprattutto per gli esercizi commerciali. Uno dei contraccolpi principali della ripresa dopo la pandemia è stato proprio questo. L’incremento dei costi dell’energia e delle materie prime sono schizzati per permettere una ripresa immediata dell’economia dopo il lockdown. Questo aumento, a cascata, andrà a colpire tutti e i suoi effetti dureranno per qualche tempo.

Tuttavia, con un po’ di attenzione, è possibile limitare la loro incidenza, cercando di salvaguardare quanto più possibile i nostri soldi. Oltre a fare attenzione ai consumi, utilizzando al meglio gli elettrodomestici, con qualche piccolo accorgimento sarà possibile risparmiare qualcosa. Partiamo da un’attenta lettura della bolletta per capire quali costi possiamo limitare. Innanzitutto, vediamo qual è il costo vero dell’energia. Quello che può variare da fornitore a fornitore. Con il mercato libero e le diverse offerte che riceviamo o ascoltiamo ogni giorno, possiamo decidere la soluzione migliore proprio analizzando questa cifra. Nel dettaglio della bolletta, quindi, dovremo andare a controllare la voce “prezzo dell’energia”.

Successivamente possiamo giocare sull’autolettura. Infatti, avendo sottomano i dati del contatore, possiamo metterli a confronto con le stime del nostro gestore, che sono scritte in bolletta. Queste sono calcolate valutando i nostri consumi precedenti. Tenendo sempre sott’occhio il contatore, potremmo decidere noi quando sia conveniente pagare, se sulla stima o sul consumo effettivo. In questo modo potremo decidere come distribuire la spesa. Questo ci eviterà di pagare molto in periodo invernale e molto meno in quello estivo. Una sorta di rateizzazione della bolletta che, però, saremo noi a decidere.

5 semplici consigli su come difendersi dal caro bollette per cercare il gestore migliore e risparmiare su luce e gas

Un altro consiglio utile è quello di controllare le varie offerte di mercato. In questo modo possiamo scegliere accuratamente quella più adatta alle nostre esigenze. Non solo, possiamo anche decidere di cambiarla periodicamente. In questo caso a darci una mano sarà il portale offerte Arera (Autorità di regolazione per energie reti e ambiente), un utile aiuto per capire quale sia la giusta offerta per noi. Un servizio istituzionale da sfruttare sempre, a maggior ragione in questo momento.

Poi, un altro consiglio utile è quello di provvedere immediatamente a fare l’ISEE, per godere dei bonus energia previsti per le classi sociali meno abbienti. Questi verranno applicati direttamente in bolletta al momento dell’emissione. Infine, accedere agli sconti previsti per chi deciderà di non ricevere più la bolletta cartacea a favore di quella online. Una scelta ecologica ed economica che tutti dovremmo attuare, ma più complicata per la popolazione anziana, ancora fedele alle vecchie tradizioni. In questo caso, dovranno essere figli e nipoti a venire incontro a genitori e nonni per aiutarli a ricevere la bolletta online. Magari mettendo a disposizione un loro indirizzo mail o aprendone uno ad hoc.

Ovviamente, stando sempre attenti al consumo e agli sprechi che, mai come in questo periodo, pagheremo davvero cari.