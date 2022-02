Ognuno di noi ha tratti caratteriali ben definiti, una determinata personalità, precise affinità interpersonali, punti di forza e anche di debolezza. A tal proposito, oltre al temperamento innato di una persona, influisce molto l’educazione ricevuta e le esperienze vissute. Incide, poi, particolarmente anche l’autostima: avere, infatti, una buona considerazione di sé stessi è essenziale nella vita, per trovare la forza e il coraggio di affrontare anche le situazioni più complesse.

A quanto pare, però, a condizionare l’essere di ciascuno ci pensano anche gli astri. Si crede, infatti, che essi esercitino un influsso sull’indole di ogni segno zodiacale, plasmando definitivamente l’individualità di una persona.

Ed è così che ogni elemento dello zodiaco ha uno specifico approccio alla vita. C’è chi sceglie la propria strada e la percorre con convinzione e costanza, e chi aleggia senza curarsi troppo di quel che sarà. C’è anche chi, per mancanza di coraggio o perché inconsapevole delle proprie capacità, si lascia sconvolgere dagli ostacoli e dalla paura.

Succede di frequente, poi, di voler apparire per ciò che non si è realmente e questo per insicurezza, bisogno di privacy o altro. Qualunque sia il motivo, tutti, chi più chi meno, nascondono qualcosa.

Scorpione, Cancro e Toro sono segni zodiacali introversi ma anche questi 3 hanno segreti nascosti inconfessabili

Nello zodiaco ci sono segni particolarmente timorosi. Alcuni di essi, infatti, tendono a custodire gelosamente aspetti della propria personalità per paure spesso infondate.

Scorpione, Cancro e Toro sono segni zodiacali introversi, ma vediamo quali sono quelli maggiormente enigmatici ed imperscrutabili.

Ariete: i nati sotto questo segno appaiono forti, impassibili, aggressivi e, a volte, anche insensibili. Dietro questo atteggiamento, però, si nasconde una personalità amorevole e premurosa. Il loro grande segreto è quello di avere un immenso bisogno di affetto e attenzioni da parte degli altri. Purtroppo, faticano a comunicare quest’esigenza e, per celarla, tendono a chiudersi e a tenere tutto dentro. Basterebbe che qualcuno gli desse la giusta considerazione per permettergli di aprirsi e manifestare liberamente le proprie necessità.

Poi, ci sono i Gemelli, che hanno una gran consapevolezza di sé stessi. Consci, infatti, di quelli che potrebbero essere i loro peggior difetti, tendono ad aver paura di non essere considerati o di essere rifiutati dalle persone che amano. Per questo motivo, cercano spesso di stare al centro dell’attenzione e di conquistare tutti i presenti, soprattutto per non ledere la loro autostima. Sarebbe sufficiente stargli vicino ed averne cura, per farli sentire davvero importanti.

Infine, ci sono i nati sotto il segno della Vergine, che sono molto precisi e pignoli ed hanno la smania di avere sempre tutto ben organizzato. Quest’atteggiamento, in realtà, nasconde una più grande verità: la paura di non farcela. Questo timore li porta ad essere, a volte, eccessivamente critici verso gli altri e pessimisti nei confronti della vita. Servirebbe qualcuno che riuscisse a stargli accanto, accettando pregi e difetti e aiutandoli a guardare il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto.

Chissà se esprimere apertamente questi segreti inconfessabili aiuterebbe a vivere con più leggerezza.

