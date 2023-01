È il miglior pesce che puoi inserire nella dieta post feste: i consigli per gustarlo al meglio

Le feste di Natale e Capodanno sono passate e con loro, purtroppo, anche la linea. Per tornare in forma puoi provare ad aggiungere al tuo menù un pesce magro e ricco di proprietà salutari. Ecco quale.

Le principali festività di fine anno sono appena trascorse e, probabilmente, soltanto poche persone si saranno tenute a tavola. A Natale è infatti impossibile resistere alle gustose portate del cenone della Vigilia o del pranzo del 25, tra cannelloni e lasagne. Per non parlare del sontuoso e lungo cenone di Capodanno, che riunisce tutti a tavola in attesa di festeggiare l’anno nuovo.

Questa impossibilità di tirarsi indietro davanti a tali meravigliose tavolate imbandite porta però dolori. Che si concretizzato con il peso in eccesso che vedi sulla bilancia. È importante quindi cercare di rimetterti un po’ in forma con una dieta successiva alle feste. In cui potresti inserire, tra tanti cibi adeguati, anche un pesce che potrebbe aiutare la tua perdita di peso. Ecco qual è.

È il miglior pesce che si può cucinare per dimagrire

L’alimento che potrebbe aiutare il miglior svolgimento della tua dieta post festiva è il merluzzo. Si tratta di un pesce magro e ricco di proteine ad elevato valore biologico, oltre che di vitamine del gruppo B. Ricco di acidi grassi Omega 3, il merluzzo sarebbe irrilevante dal punto di vista del colesterolo, mentre notevole per l’apporto di minerali come il ferro, lo iodio e il fosforo.

È il miglior pesce che potrebbe far parte della tua dieta a basso tenore calorico e che potrebbe aiutarti a dimagrire. Oltre a essere anche molto digeribile. Potresti consumarne da una a tre porzioni alla settimana, considerando che 100 g del pesce apportano circa 71 calorie. Certamente, preparandolo a dovere.

Come preparare il merluzzo in modo leggero

Puoi dunque scegliere il merluzzo come parte della tua dieta per rimetterti in forma dopo i bagordi delle feste. Puoi prepararlo in modo leggero cuocendolo al forno e condendolo con il limone. Dovrai lavare per bene il pesce, meglio se già tagliato in filetti, che ridurrai in tocchetti con un coltello. Preparerai una pirofila irrorata di olio extravergine di oliva e qui adagerai il merluzzo.

Prenderai quindi un limone, che dovrai lavare per bene sotto acqua corrente e tagliare a fettine. Metterai le fette di limone sul merluzzo e aggiungerai un po’ di erba cipollina, un pizzico di sale e una manciata di pepe. Cuocerai quindi 20 minuti in forno a 200°.

Un piccolo trucco

Puoi usare un piccolo trucco affinché il tuo gustoso ma leggero merluzzo non si secchi troppo. Questo potrebbe accadere durante la cottura in forno. Per evitarlo, ti basterà aggiungere un po’ di acqua sul fondo della pirofila, dove è adagiato il pesce. In questo modo le carni resteranno idratate al punto giusto.