Pessimo febbraio per le azioni ERG che dopo un tentativo, fallito, di ripresa accelerano nuovamente al ribasso. A questo punto potrebbe essere molto probabile il ritorno su livelli che le quotazioni non vedono da oltre 3 anni.

I punti di forza e di debolezza del titolo

L’azienda presenta punti di forza, tra cui un rapporto EBITDA/fatturato significativo che genera margini elevati, una redditività sostanziale grazie a margini netti elevati, e una raccomandazione positiva da parte della maggior parte degli analisti con un prezzo obiettivo medio che indica un potenziale significativo di apprezzamento che al momento viene stimato essere di poco superiore al 35%. Inoltre, la visibilità sull’attività del gruppo sembra buona, con stime concordi tra gli analisti.

Tuttavia, vi sono anche punti deboli: le attuali stime degli analisti suggeriscono un potenziale limitato di crescita dell’Utile Netto per Azione nei prossimi anni, e l’azienda ha una situazione finanziaria svantaggiata con un alto livello di indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Inoltre, le previsioni di fatturato sono state riviste al ribasso e l’opinione generale degli analisti è peggiorata negli ultimi quattro mesi.

Le azioni ERG soffrono nel corso del mese di febbraio e perdono circa il 10%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 28 febbraio a quota 24,80 €, in ribasso del 2,59% rispetto alla seduta precedente.

Il rialzo del 27 febbraio aveva fatto ben sperare i rialzisti. Le quotazioni, infatti, avevano immediatamente recuperato il supporto in area 25,18 € precedentemente rotto. Purtroppo per chi puntava alla ripresa del rialzo, il segnale rialzista si è dimostrato essere il classico rimbalzo del gatto morto. A questo punto, quindi, le quotazioni potrebbero continuare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo un deciso e duraturo superamento del livello in area 25,18 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

Da notare che il ribasso è stato caratterizzato da un aumento dei volumi rispetto alla media dei cinque giorni precedenti quando le quotazioni avevano tenuto alla spinta ribassista.

Lettura consigliata

Su cosa investire nei prossimi mesi secondo Vontobel