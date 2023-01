Il 2023 sarà un anno molto importante per le criptovalute. Supereranno l’impatto degli ultimi mesi ripartendo al rialzo, oppure i loro prezzi continueranno a scendere? Gli investitori sono molto proeccupati, perchè alcuni hanno legato i loro sogni al valore di queste monete digitali. Ora andremo a studiare i grafici ma anche il tempo. Infatti, se quando compri e vendi Bitcoin ti sfugge una di queste date potresti anche perdere soldi!

Dopo una forte esplosione dei prezzi a cavallo del 2021, è iniziata una brusca inversione di tendenza per il Bitcoin euro e dollaro. Il 2023 potrebbe portare ulteriori ribassi, anche se nell’ultima settimana si iniziano a intravedere interessanti divergenze rialziste che potrebbero cambiare le sorti della tendenza in corso. Alcuni elementi predittivi fanno ritenere che questi siano giorni dove la criptovaluta possa giocarsi l’intera partita annuale. Le criptovalute quindi potrebbero seguire anche il tragitto rialzista preventivato da ora in poi per i mercati azionari.

Un forte ribasso ma ci sono buone speranze

Nell’anno 2021 il Bitcoin ha toccato il massimo a 59.725 e da quel livello è iniziata una forte discesa. Durante lo scorso anno è stato segnato il minimo a 15.121 e il massimo a 43.899,80. Oggi il prezzo segna 16.179,26, dopo che da inizio anno è stato segnato il minimo a 15.390,30 e il massimo a 16.199,13.

Dove andranno i prezzi da ora in poi?

Settimana scorsa si è formato uno swing rialzista con volumi in leggero aumento. Questo pattern secondo i dettami dell’analisi tecnica classica potrebbe portare a un’inversione rialzista con forti accelerazioni dei prezzi sia nel breve che nel medio lungo termine.

Al momento nuovi ribassi solo con chiusure settimanali inferiori a 15.390,30.

Se quando compri e vendi Bitcoin ti sfugge una di questa data potresti anche perdere soldi

La tendenza quindi di breve termine e rialzista, e questa potrebbe portare a swing rialzisti anche in ottica mensile e trimestrale.

Cosa monitorare da oggi in poi? Non solo i prezzi che di settimana in settimana si andranno a formare, ma anche cosa accadrà alla scadenza di determinate date.

In base al nostro algortimo proprietario nelle date che seguono potrebbero formarsi minimi/massimi assoluti relativi per l’anno in corso del Bitcoin:

17 gennaio;

21 febbraio,

21 marzo;

18 aprile;

18 luglio;

12 settembre;

16 ottobre;

14 novembre;

15 dicembre.

Le date più importanti saranno: 21 marzo, 18 aprile, 18 luglio, 14 novembre e 15 dicembre.

Nei giorni scorsi è partito un rialzo fino al 21 marzo? La conferma verrà dalla prima scadenza del 17 gennaio. Apriamo l’agenda e annotiamo queste date. Vedremo poi cosa accadrà di volta in volta.