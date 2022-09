Tempo di ridipingere casa e scegliere nuovi colori. Spesso quando arrediamo il nostro appartamento abbiamo però difficoltà con la scelta di questi. Essi, infatti, non devono solo dialogare con le pareti, che molte volte sono bianche, ma devono anche combaciare con gli oggetti e l’arredo. E quindi abbiamo tappeti, divani, mobili, lampadari, coperte e vari oggetti di design sparsi per casa. Quello che dobbiamo evitare, se vogliamo avere una casa che dia la sensazione di serenità, è di scegliere troppi colori che tra di loro non mixano. La scelta giusta da fare infatti si basa solo su tre colori che ovviamente devono essere scelti sapientemente.

Il colore più importante è quello della parete

Sicuramente quello che sarà predominante è il colore della parete di casa. Che non deve per forza essere uguale in tutta casa. Possiamo ad esempio avere il bianco per la cucina e la sala, mentre per la camera da letto possiamo scegliere un bel blu notte.

Dobbiamo dividere la nostra casa in una specie di grafico a torta e il colore principale, ovvero della parete, deve rappresentare circa il 60%. Resta fuori un 40% che sarà ulteriormente diviso, ma come?

Come abbinare i colori in casa per un salotto secondo le regole del design

Dopo la regola del 60% dobbiamo pensare al resto. E questo 40 sarà diviso in 30 e 10. Il 30% sarà dedicato ai mobili. Quindi tavoli, sedie, librerie e altro. Non deve essere un colore che si distacca troppo da quello che abbiamo scelto per le pareti. Deve essere un colore che si abbina perfettamente al 60%. Quindi, magari, se le pareti sono bianche possiamo optare per dei toni del marrone chiaro, oppure del blu. Infine, rimane il 10% che è il colore con cui possiamo sbizzarrirci.

Il restante 10%

Questo 10% è dedicato agli oggetti di design che abbiamo sparsi per casa, che possono comprendere anche le coperte e i tappeti. Tale colore deve essere a contrasto, quindi magari possiamo scegliere un centro tavola corallo oppure verde, o ancora giallo e arancione. I colori tra cui scegliere sono moltissimi e quindi possiamo dare libero spazio alla mente e alla nostra creatività.

Ecco, dunque, come abbinare i colori in casa per un salotto secondo alcune regole dei designer di interni. In questo modo casa sarà uno spazio rilassante in cui stare anche perché la scelta dei colori è piacevole.

