Si potrebbe dimagrire più velocemente con alcuni brucia grassi, ma occhio a certi effetti negativi

Un problema comune a molte persone è il sovrappeso. Quando ci si incontra con gli amici ci si lamenta spesso dei chili in eccesso. Quasi tutti abbiamo ormai nell’armadio dei jeans o vestiti che non riusciamo più a indossare.

La prima cosa che viene in mente o ci è suggerita è la dieta fai da te. Purtroppo non sarebbe la scelta migliore per il nostro corpo.

Una buona dieta prescritta da un nutrizionista dovrebbe, infatti, tenere conto di alcuni fattori individuali. Tra questi abbiamo l’età, le eventuali patologie, le cure farmacologiche e l’attività lavorativa. Sarebbe importante anche tenere conto dei gusti e delle abitudini personali.

Come agirebbero i termogenici

Dopo questa premessa cerchiamo di capire se esistono davvero cibi e integratori brucia grassi.

Dimagrire per molti significherebbe perdere peso. C’è da fare una distinzione. Si dovrebbe in effetti parlare di diete per perdere grasso, mantenendo i giusti liquidi nel corpo e la massa muscolare. Per questo scopo si dovrebbe avere un bilancio calorico negativo. In poche parole, l’ideale sarebbe spendere più calorie di quelle che accumuliamo. Un ruolo importante in questo lo svolgerebbe il metabolismo.

I cosiddetti cibi o integratori brucia grassi o termogenici interverrebbero aumentando la richiesta di energia. Il corpo di conseguenza andrebbe a utilizzare del grasso accumulato. In quest’azione anche il sistema respiratorio e quello cardiocircolatorio lavorerebbero maggiormente.

Si potrebbe dimagrire più velocemente seguendo alcuni accorgimenti

Alcuni cibi potrebbero svolgere alcune funzioni termogeniche poiché avrebbero bisogno di una lunga digestione. Pensiamo alle verdure e ai cibi integrali, ad esempio. Le fibre, inoltre, potrebbero farci sentire sazi e introdurremmo in tal modo meno cibo. Si pensa, poi, che anche dei frutti, tè e caffè avrebbero capacità brucia grassi.

In molti integratori, ad esempio, troviamo caffeina, alga wakame, tè verde, arancio amaro. Potrebbero essere di supporto durante una dieta, associati all’attività fisica. Attenzione, però, ad assumerli in caso di alcune patologie. La presenza di alghe comporterebbe un apporto di iodio. I prodotti che le contengono, quindi, potrebbero essere sconsigliati a chi ha problemi con la tiroide. Alcune sostanze influirebbero sull’aumento della frequenza cardiaca e della pressione. Gli ipertesi o altri soggetti probabilmente dovrebbero evitarle.

L’uso continuativo per oltre un mese dei termogenici sarebbe sconsigliato. Un tempo prolungato e un’eccessiva assunzione porterebbero pressione alta, tachicardia, mal di testa, nausea e altri problemi.

Consigli generali per perdere peso

Si consiglia sempre di intraprendere una dieta anche con integratori sotto la guida di uno specialista. Potremmo seguire in questo modo un piano alimentare su misura.

Carboidrati, proteine, minerali e vitamine sono importanti per il nostro benessere. Introdurre le giuste dosi di pasta, carni, verdure, frutta e tanto altro, nei tempi e modi indicatici, potrebbe farci perdere qualche rotolo di grasso senza carenze dannose.

Per quanto riguarda il movimento, potrebbe essere un valido aiuto nella perdita di peso.

Infatti, l’attività fisica e mentale stimolerebbe il metabolismo. La necessità di più calorie per il consumo di energia favorirebbe la lipolisi e si potrebbe dimagrire più velocemente.

Grazie a un personal trainer si potrebbe cominciare gradualmente un percorso in palestra da affiancare alla dieta. In mancanza di tempo, iniziare a camminare almeno 30 minuti due o tre volte a settimana sarebbe già di aiuto per raggiungere il peso ideale.